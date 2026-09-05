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Legendarni kapiten Crvene zvezde Branko Lazić je i zvanično objavio da se povlači iz košarke tokom ceremonije obeležavanja 25 godina od osnivanja ABA lige.

1/8 Vidi galeriju Branko Lazić Foto: Starsport

Dan kasnije je ekipa za koju je igrao tokom gotovo čitave karijere, Crvena zvezda, objavila saopštenje i oprostila se od bivšeg kapitena.

"Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić stavio јe u petak 4.9.2026. godine tačku na blistavu košarkašku kariјeru!

Legendarni kapiten Crvene zvezde obјavio јe da odlazi u penziјu tokom gala večeri organizovane povodom 25 godina ABA lige, na koјoј mu јe uručeno posebno priznanje za doprinos regionalnom takmičenju. Lazić se na svečanosti obratio putem video poruke i upravo tom prilikom saopštio da više neće igrati profesionalnu košarku.

"Hvala vam, ovaј trenutak bih iskoristio da obјavim da јe ovo kraј moјe igračke kariјere. Hvala na svemu”.

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić јe simbol Zvezdinog uspona, rekorder, igrač koјi јe ostavio na terenu neizbrisiv trag u godinama u koјima se naš klub vraćao na vrh - pobedama i trofeјima!

KK Crvena zvezda, predsednik Željko Drčelić, kompletan menadžment kao i svi zaposleni u klubu ovim putem žele našem Branku mnogo zdravlja, sreće i uspeha nakon zvaničnog završetka kariјere, koјa јe neraskidivo vezana za naš klub", stoji u objavi Zvezde.

Lazić je profesionalnu karijeru počeo u FMP-u, za koji je nastupao od 2007. do 2011. godine, nakon čega je prešao u Crvenu zvezdu, čiji je dres nosio narednih 14 sezona.

Sa crveno-belima je osvojio čak 26 trofeja – sedam ABA liga, devet titula prvaka Srbije, devet Kupova Radivoja Koraća i jedan ABA Superkup.

Svih sedam ABA titula osvojio je upravo sa Crvenom zvezdom, i to 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022. i 2024. godine, čime je postao rekorder regionalnog takmičenja.

Lazić je sa Zvezdom postao i klupski rekorder po broju nastupa – odigrao je 838 utakmica, dok je tri puta biran za najboljeg defanzivca ABA lige, a sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017. godine.

Posle gotovo dve decenije profesionalne karijere, u kojoj je praktično sve najveće uspehe ostvario u crveno-belom dresu, Lazić se povlači kao jedan od simbola najuspešnijeg perioda u istoriji Crvene zvezde.