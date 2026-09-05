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Barkli bi tako posle više od četvrt veka trebalo da završi jednu od najprepoznatljivijih televizijskih karijera među bivšim NBA igračima.

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Barkli je deo emisije još od 2000. godine, a odluku o povlačenju direktno je povezao sa dugogodišnjim voditeljem Ernijem Džonsonom.

Gostujući u podkastu Bila Simonsa, Barkli je otkrio da ga je Džonson prošlog leta zamolio da ostane još dve godine.

"Rekao sam mu: 'Volim te, čoveče. Najbolji si. Ostaću još dve godine'", ispričao je Barkli.

To obećanje, prema njegovim rečima, ističe na kraju naredne sezone.

"Erni i ja dolazimo u paketu. Tako da, osim ako Erni ne promeni mišljenje, sledeća godina je moja poslednja. Sto odsto".

"Inside the NBA" postoji još od 1989. godine, kada je TNT preuzeo prava za prenose NBA lige, dok je Džonson postao voditelj godinu dana kasnije.

Keni Smit priključio se ekipi 1998, Barkli dve godine kasnije, a Šakil O'Nil stigao je pred sezonu 2011/12. Upravo je četvorka Džonson–Smit–Barkli–O'Nil tokom godina postala jedan od najpopularnijih televizijskih sportskih sastava u SAD.

Emisija je u međuvremenu nastavila život na ESPN-u nakon odlaska sa TNT-a, ali bi Barklijevo i potencijalno Džonsonovo povlačenje moglo da označi kraj njene najprepoznatljivije ere.