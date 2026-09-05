Crvena zvezda se plasirala u finale turnira na Kritu, gde će se sastati sa Olimpijakosom u nedelju.
bratski duel
POSLASTICA! Poznato protiv koga Crvena zvezda igra u finalu turnira na Kritu!
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Crvena zvezda se plasirala u finale pripremnog turnira na Kritu, gde će u nedelju od 20.30 igrati protiv bratskog Olimpijakosa.
Beogradski crveno-beli su u polufinalu savladali Olimpiju Milano sa 91:86, dok je Olimpijakos bio bolji od Fenerbahčea rezultatom 82:77.
KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs
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Evan Furnije predvodio je domaćina sa 19 poena, dok je kod Fenerbahčea najefikasniji bio Vejd Boldvin sa 16.
Ibon Navaro tako će imati priliku da već na pripremnom turniru osvoji prvi trofej na klupi Crvene zvezde.
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