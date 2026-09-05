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Rade Zagorac bio je veoma blizu povratka u ABA ligu i potpisa za Zadar, ali je transfer, prema pisanju tamošnjih medija, ušao u potpuno neočekivanu završnicu.

Kako navodi zadarski portal "Sport023", Zagorac je sa klubom već dogovorio uslove saradnje, a njegov dolazak trebalo je da bude jedno od zvučnijih pojačanja Zadra. Međutim, Nadzorni odbor kluba navodno nije dao saglasnost za potpis ugovora sa srpskim košarkašem. Kao razlog se, prema navodima medija, pominje upravo njegova nacionalnost.

1/10 Vidi galeriju Bivši košarkaš Mege i Partizana - Rade Zagorac Foto: Starsport, Dragana Stjepanović

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da je Zagorac nekadašnji kapiten Partizana, ali i bivši reprezentativac Srbije, pa bi njegov dolazak u Zadar predstavljao zanimljiv povratak na regionalnu košarkašku scenu.

Za sada nije poznato da li će se situacija promeniti i da li će klub ipak pronaći način da realizuje dogovor. Međutim, ukoliko se navodi tamošnjih medija potvrde, transfer koji je bio praktično pred realizacijom mogao bi da propadne iz razloga koji nemaju nikakve veze sa košarkaškim kvalitetima i sportskim kriterijumima.

Zagorac je poslednjih godina karijeru gradio van Balkana, a sada je želeo povratak u ABA ligu. Umesto novog poglavlja u dresu Zadra, međutim, našao se u centru priče koja je izazvala veliku pažnju u regionu.

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