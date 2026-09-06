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Ljubljana, 5. septembar 2026 godine, neobično veliki broj čuvenih košarkaša i trenera sa prostora Jugoslavije je došao u grad, a među njima i jedan od najvećih - Ivo Daneu.

Legendarni Slovenac je u večernjim satima stigao u svoju omiljenu dvoranu gde je bio specijalna zvanica ABA lige na gala večeri organizovanoj u dvorani Tivoli povodom proslave 25 godina od osnivanja takmičenja.

Mesec dana pre 89. rođendana Ivo Daneu je ostavio utisak čoveka koji ima duh mladića, baš onog koji je u 20. veku bio velika košarkaška zvezda i osvajač brojnih medalja sa reprezentacijom Jugoslavije, ali i sa njegovom Olimpijom.

1/4 Vidi galeriju Ivo Daneu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir TV, Dragana Stjepanović/ABA liga

Iva smo sreli nakon što je gala veče uveliko završeno, a kolega iz Ljubljane, koji je te večeri između ostalog, bio zadužen i za prevoz Daneua i njegove supruge, potvrdno nam je odgovorio na pitanje 'da li je legenda raspoložena za dva, ili tri minuta razgovora?'.

I, zaista, ne samo da je bio raspoložen, već kao da je jedva čekao, a prijalo mu je i kada je čuo da smo iz Beograda.

Pružio je Ivo ruku i potom poručio da ga je prijatno iznenadio način na koji je prošlo gala veče u organizaciji regionalnog košarkaškog takmičenja.

"Nisam bio siguran da možemo ovakvu priredbu da napravimo. Cenio sam ABA ligu, ali nisam znao da su toliko jaki. ABA liga je bila prekretnica između državnih prvenstva i Evrolige i mislim da dobro rade i da je pozitivna u smislu progresa košarkaške igre, košarke kao takve", poručio je Ivo Daneu za Kurir.

Nisu mi dali apartman...

Svečanost je održana u dvorani "Tivoli", na mestu gde je Jugoslavija prvi put u istoriji postala šampion Sveta. Te, 1970. godine u finalu je pala reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, a Daneu je bio kapiten zlatne generacije.

"Ma dobro, to je... Hala Tivoli je moj drugi dom. Ja sam rekao da bi trebalo meni ovde da daju apartman, ali mi nisu dali... Ali imam daljinac da mogu doći autom gore. To je jedini plus od toga šta sam napravio za halu Tivoli", poručio je šaljivo čuveni as.

Kako kaže, uspeva da isprati sportska dešavanja koja ga i dalje zanimaju.

"Pratim, pratim, pratim... ABA ligu, Evroligu... Dolazim na košarkaške priredbe, na fudbal i tako dalje".

Ubacila se tada u razgovor i njegova simpatična supruga Katja.

"Moja supruga navija za Maribor, evo sad je rekla 'Maribor šampion', ali su loši ove godine...".

Puno legendi, poznatih imena, košarkaša, trenera, aktivnih i penzionisanih... svi su bili prisutni u dvorani Tivoli.

"Lepo, lepo. Dali su mi lep sto u prvom redu. Uživao sam. Lepa priredba, nisam znao da je toliko igrača dobilo...".

Dončić treći sin, ali je romantik...

Pitanje da li postoji neki košarkaš danas koji podseća barem malo na njega je gotovo uvredilo Daneua.

"Ne, ne, ne, čekajte, ne, ne...", rekao je Ivo, a potom, za kraj razgovora na zanimljiv način uporedio Luku Dončića i Nikolu Jokića.

"Naš je Luka, ali mislim da je Jokić korisniji nego Luka. Ja volim Luku, on je moj treći sin. Imam dva sina, a rekao sam - Luka je moj treći sin. Samo, Luka je romantik, on igra romantičnu košarku, a Jokić igra korisniju košarku, tako da, čestitke Jokiću", poručio je Ivo Daneu za kraj razgovora.

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