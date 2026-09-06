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Vest da bi Rade Zagorac mogao da obuče dres Zadra odjeknula je kao bomba regionalnom košarkom, a zatim je usledio potpuni obrt!

Kako je Kurir već pisao, srpski košarkaš bio je veoma blizu povratka u ABA ligu, pošto je njegov dolazak u Zadar praktično bio dogovoren. Međutim, transfer je u poslednjem trenutku zakočen, a u javnosti su se pojavile i tvrdnje da bi razlog mogao da bude nacionalnost bivšeg kapitena Partizana.

Sada je iz Hrvatske stigao odgovor na spekulacije koje su izazvale pravu buru u regionu.

"Niko nije pomenuo nacionalnost"

Član Nadzornog odbora KK Zadar Krešimir Lonić potvrdio je da je predlog ugovora za Zagorca zaista stigao pred članove tog tela, ali je otkrio da na kraju nije dobio potrebnu saglasnost.

"Direktor je poslao predlog ugovora za Zagorca. Ugovor je bio spreman, ali smo odlučili da ga ne potvrdimo. Smatram da nam je prioritet dovođenje centra, a ne igrača na poziciji tri ili četiri", poručio je Lonić za lokalne medije.

Posebno je naglasio da se tokom razgovora nije potezalo pitanje porekla srpskog košarkaša.

"Odgovorno tvrdim da niko od članova Nadzornog odbora nije spominjao srpstvo ni nacionalnost Zagorca" istakao je Lonić.

Ugovor premašio 70.000 evra?

Ubrzo je stiglo i detaljnije obrazloženje.

Iz Zadra su saopštili da Nadzorni odbor nije odbio konkretnog igrača zbog toga odakle dolazi ili za koji je klub ranije nastupao, već da je procenjivao opravdanost finansijske obaveze koju bi njegov dolazak doneo klubu.

Prema njihovom objašnjenju, uprava kluba za svaki posao vredniji od 70.000 evra mora da dobije prethodnu saglasnost Nadzornog odbora, a predloženi ugovor za Zagorca premašivao je taj iznos.

Zbog toga je pitanje njegovog potpisa postalo mnogo složenije nego što je prvobitno izgledalo.

Zadar, prema javno objavljenom finansijskom okviru na koji se klub poziva, za kompletan igrački kadar planira budžet od približno 800.000 evra, pa bi svaki pojedinačni ugovor iznad pomenutog praga značajno uticao na ostatak slagalice.

Zagorac im nije bio prioritet?

U obrazloženju se navodi i još jedan veoma važan detalj.

Zagorac je igrač koji pokriva pozicije krila i krilnog centra, a Zadar na tim mestima već ima nekoliko rešenja.

Kapiten Domagoj Ramljak, zatim Dario Drežnjak, Lovre Vučić, Luka Klarica i Ivan Šara već se nalaze u rotaciji na krilnim pozicijama, zbog čega je Nadzorni odbor procenio da bi eventualni veliki finansijski izdatak možda bilo racionalnije usmeriti na druge delove tima.

Pre svega na poziciju centra.

Iz Zadra su poručili i da se Nadzorni odbor nije samoinicijativno umešao u izbor pojačanja niti je preuzeo posao trenera ili uprave, već je razmatrao finansijski aspekt predloženog posla i njegov uticaj na kompletan budžet kluba.

1/10 Vidi galeriju Bivši košarkaš Mege i Partizana - Rade Zagorac Foto: Starsport, Dragana Stjepanović

Tako je saga o mogućem transferu Radeta Zagorca za samo nekoliko sati dobila potpuno novu dimenziju.

Prvobitne informacije izazvale su veliku pažnju zbog tvrdnji da je nacionalnost srpskog košarkaša možda presudila njegovoj sudbini u Zadru.

Međutim, iz kluba sada izričito odbacuju takvu mogućnost i tvrde da je odluka bila isključivo rezultat finansijske procene i trenutnih potreba ekipe.

Jedno je, ipak, nesporno - Zagorac je bio veoma blizu Zadra, ugovor je stigao pred Nadzorni odbor, ali do potpisa na kraju neće doći.

A priča koja je sinoć uzdrmala regionalnu košarku dobila je nastavak koji je otvorio nova pitanja.

Da li je zaista samo novac presudio? Da li je Zadar procenio da mu je neophodniji centar? Ili će se cela priča dobiti još neki nastavak?

Bilo kako bilo, Rade Zagorac neće obući dres Zadra.