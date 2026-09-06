KAMPACO SE PRETVORIO U MAŠINU! 25 poena, 7/8 za tri - Baskonija nije znala šta ju je snašlo!
Real Madrid je u drugoj utakmici pripremnog perioda doslovno pregazio Baskoniju, a jedan čovek posebno je oduševio!
Fakundo Kampaco odigrao je gotovo savršenu utakmicu!
Bivši košarkaš Crvene zvezde predvodio je Real do ubedljive pobede od 121:80, a Baskonija jednostavno nije imala odgovor za raspoloženog Argentinca.
Kampaco je meč završio sa 25 poena i poneo priznanje za najboljeg igrača utakmice.
A kada se pogleda njegova šuterska statistika — jasno je zbog čega!
Sevale trojke
Argentinski plejmejker bio je praktično nezaustavljiv.
Pogodio je čak sedam trojki iz osam pokušaja, dok je ukupan šut iz igre završio sa neverovatnih 9/10!
Real je već u prvom poluvremenu napravio ogromnu razliku i na odmor otišao sa čak 39 poena prednosti - 78:39.
Madriđani su nastavili u istom ritmu i posle pauze, a u jednom trenutku prednost je dostigla čak 51 poen!
Pored Argentinca, dvocifreni su bili i Šulga sa 15, Maledon i Feliz sa po 14, Luvalu-Kabaro sa 12, dok su Abalde i Sar ubacili po 11 poena.
Kampaco je prethodne sezone već pokazivao zbog čega važi za jednog od najboljih plejmejkera evropske košarke, a sada je već na početku priprema poslao jasnu poruku.
Ako je suditi prema partiji protiv Baskonije - Argentinac je spreman!
Real je u Leonu u prvom kvartalu ubacio čak 46 poena, a raznovrsnost i brzina igre Madriđana potpuno su razbile rivala iz Vitorije.
Baskonija je u finišu uspela tek neznatno da ublaži katastrofu.
Ali rezultat i brojke Kampaca dovoljno govore.
25 POENA.
7/8 ZA TRI.
9/10 IZ IGRE.
Za bivšeg Zvezdinog asa - gotovo savršeno veče!
A ako ovako izgleda Kampaco na početku priprema, jasno je da bi protivnici Reala u novoj sezoni mogli da imaju ozbiljan razlog za brigu.