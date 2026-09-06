Slušaj vest

Real Madrid je u drugoj utakmici pripremnog perioda doslovno pregazio Baskoniju, a jedan čovek posebno je oduševio!

Fakundo Kampaco odigrao je gotovo savršenu utakmicu!

Bivši košarkaš Crvene zvezde predvodio je Real do ubedljive pobede od 121:80, a Baskonija jednostavno nije imala odgovor za raspoloženog Argentinca.

Kampaco je meč završio sa 25 poena i poneo priznanje za najboljeg igrača utakmice.

A kada se pogleda njegova šuterska statistika — jasno je zbog čega!

Sevale trojke

Argentinski plejmejker bio je praktično nezaustavljiv.

Pogodio je čak sedam trojki iz osam pokušaja, dok je ukupan šut iz igre završio sa neverovatnih 9/10!

Real je već u prvom poluvremenu napravio ogromnu razliku i na odmor otišao sa čak 39 poena prednosti - 78:39.

Madriđani su nastavili u istom ritmu i posle pauze, a u jednom trenutku prednost je dostigla čak 51 poen!

Pored Argentinca, dvocifreni su bili i Šulga sa 15, Maledon i Feliz sa po 14, Luvalu-Kabaro sa 12, dok su Abalde i Sar ubacili po 11 poena.

1/7 Vidi galeriju Fakundo Kampaco Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Michele Nucci/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA/Javier Lopez Hernandez

Kampaco je prethodne sezone već pokazivao zbog čega važi za jednog od najboljih plejmejkera evropske košarke, a sada je već na početku priprema poslao jasnu poruku.

Ako je suditi prema partiji protiv Baskonije - Argentinac je spreman!

Real je u Leonu u prvom kvartalu ubacio čak 46 poena, a raznovrsnost i brzina igre Madriđana potpuno su razbile rivala iz Vitorije.

Baskonija je u finišu uspela tek neznatno da ublaži katastrofu.

Ali rezultat i brojke Kampaca dovoljno govore.

25 POENA.

7/8 ZA TRI.

9/10 IZ IGRE.

Za bivšeg Zvezdinog asa - gotovo savršeno veče!

A ako ovako izgleda Kampaco na početku priprema, jasno je da bi protivnici Reala u novoj sezoni mogli da imaju ozbiljan razlog za brigu.