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Srbija je prošlog leta doživela jedan od najvećih šokova na Evropskom prvenstvu!

„Orlovi“ su kao veliki favoriti stigli u Rigu, ali je njihov put brutalno prekinula Finska već u osmini finala.

Gotovo godinu dana kasnije isplivala je informacija koja je bacila potpono novo svetlo na turnir i izazvala ogromnu pažnju u evropskoj košarci.

Jedan od igrača finske reprezentacije koji je nastupio na Evropskom prvenstvu, Džejkob Grandison, dobio je tromesečnu suspenziju zbog pozitivnog doping nalaza.

Pronađen amfetamin!

Prema podacima koje je objavila FIBA, Grandison je kažnjen tromesečnim takmičarskim odsustvom zbog prisustva amfetamina.

Ipak, slučaj ima pozadinu koja ga čini još komplikovanijim.

Grandison je kasnije objasnio da je reč o supstanci koja je u njegov organizam dospela putem propisanog leka koji koristi u okviru medicinske terapije. Problem je nastao zato što za korišćenje tog leka nije bilo obezbeđeno posebno medicinsko odobrenje.

Prema poslednjem saopštenju Finskog košarkaškog saveza, Grandison je svoju terapiju prijavio još kada je stigao u reprezentaciju, kao i prilikom doping kontrole na Evropskom prvenstvu, ali potrebna dokumentacija za izuzeće nikada nije bila podneta.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Finske - Džejkob Grandison Foto: Pawel Pietranik / Zuma Press / Profimedia, Pawel Pietranik / imago sportfotodienst / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Finski savez preuzeo odgovornost!

Slučaj je sada dobio potpuno novu dimenziju.

Iz Finskog košarkaškog saveza saopšteno je da su nakon svega preispitali svoje procedure, dok je direktor košarkaških operacija Henrik Detman preuzeo odgovornost za propuste u sistemu.

Grandison je zbog cele situacije praktično ostao bez gotovo cele sezone, a njegova karijera je bila na prinudnoj pauzi mesecima. Njegova suspenzija završena je 3. januara 2026. godine, dok se tek sada vraća profesionalnoj košarci.

A šta je sa utakmicom protiv Srbije?

I upravo tu ova priča dobija potpuno novu dimenziju!

Džejkob Grandison bio je deo reprezentacije Finske na Evropskom prvenstvu, uključujući i utakmicu osmine finala u kojoj su Finci priredili jedan od najvećih šokova na turniru i eliminisali Srbiju.

Gotovo godinu dana kasnije, njegovo ime našlo se u centru doping-slučaja!

S jedne strane stoji tromesečna suspenzija, a sa druge Grandisonovo objašnjenje da je koristio lek u okviru propisane terapije i da je verovao da je sva neophodna procedura završena.

Problem je, kako se kasnije ispostavilo, bio u neophodnoj medicinskoj dokumentaciji, a odgovornost za propust u proceduri preuzela je i finska košarkaška organizacija.

Vest koja je svojevremeno prošla gotovo nezapaženo sada je ponovo dospela u centar pažnje i izazvala burne reakcije.

Jer, gotovo godinu dana nakon jednog od najbolnijih poraza srpske košarke, isplivala je doping-afera vezana za igrača reprezentacije koja je „orlove“ zaustavila već u osmini finala!

Slučaj Grandisona tako je bacio potpuno novo svetlo na turnir u Rigi i priču o šokantnoj eliminaciji Srbije — događaj koji je sada dobio nastavak kakvom se malo ko mogao nadati!