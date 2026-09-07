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PAOK je ubedljivo savladao italijanski Udine rezultatom 88:71 na pripremnom turniru, ali Andrea Trinkijeri nije želeo da se opusti zbog pobede!

Bivši trener Partizana poznat je po tome što nikada ne uvija stvari u oblande, a upravo je to još jednom pokazao posle utakmice.

Iako je njegov tim u pojedinim trenucima imao ogromnu prednost, italijanski stručnjak bio je besan zbog načina na koji su njegovi košarkaši odigrali poslednju četvrtinu.

A onda je usledila — brutalno iskrena analiza!

"Bilo je sr*anje!"

Trinkijeri nije birao reči kada je govorio o završnici utakmice.

- Četvrta četvrtina? Bilo je sr*anje! Bilo je zaista loše kada su u pitanju naš mentalitet, govor tela i opšti stav - rekao je Trinkijeri.

PAOK je u jednom trenutku imao prednost od 20, 25, pa čak i 27 poena, ali to nije bilo dovoljno da zadovolji temperamentnog stručnjaka.

- Razumem da smo vodili 20, 25 ili 27 poena, ali to nije ono što želimo. Upravo sam to i rekao svojim igračima - poručio je bivši trener Partizana.

Ipak, nije sve bilo loše.

Trinkijeri je pohvalio energiju svog tima i način na koji su njegovi igrači trčali, ali je jasno stavio do znanja da PAOK ima ozbiljne probleme koje mora što pre da popravi.

- Što se energije tiče, bili smo dobri. Trčanje je bilo u redu, ali smo imali mnogo problema u odbrani. Mislim da imamo i teške noge - objasnio je Trinkijeri.

Posebno se obrušio na mladog igrača!

Međutim, najzanimljiviji deo konferencije tek je usledio!

Mladi Nasos Bazinas dobio je priliku da pokaže šta zna, ali Trinkijeri posle utakmice nije krio ogromno razočaranje njegovom partijom.

Čak je otvoreno doveo u pitanje da li će mladi košarkaš ponovo dobiti ozbiljniju priliku!

- Ne znam da li ćete ga, iskreno, ponovo videti u rotaciji posle ove utakmice. Od igrača koji ima 22 godine očekujem nešto potpuno drugačije - poručio je Trinkijeri.

A zatim je dodatno pojačao!

- Kada ste mladi, skloni ste greškama jer ste neiskusni. Greške su deo igre. Košarka je igra grešaka. Ali danas je povukao tim nadole i ja sam veoma, veoma razočaran - rekao je italijanski stručnjak.





1/17 Vidi galeriju Andrea Trinkijeri Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Ipak, Trinkijeri je objasnio da njegove oštre reči ne znače da je izgubio veru u mladog košarkaša.

Naprotiv!

Kako je rekao, upravo zato što veruje u Bazinasa - od njega očekuje mnogo više.

- Verujem u njega. Sada ga izazivam jer zaista mnogo verujem u njega - objasnio je Trinkijeri.

A onda je usledila rečenica koja je odmah privukla ogromnu pažnju.

- Ja sam trener, nisam Deda Mraz! Ne delim poklone. Ako te pošaljem na teren, to znači da verujem da možeš da pomogneš timu - poručio je Trinkijeri.



