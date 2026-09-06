Slušaj vest

Nekadašnji košarkaš i višedecenijski sportski radnik Marko Starovlah teško je povređen u nesreći i nalazi se u životnoj opasnosti.

Prvi apel podrške uputio je Fudbalski klub Sloboda iz Užica putem Fejsbuka, nakon čega su lokalni mediji preneli detalje nesreće. Starovlah je pao niz stepenice i zadobio izuzetno teške povrede, zbog čega je hitno smešten na odeljenje intenzivne nege gde se lekari bore za njegov život.

Nakon vesti o tragediji, Užice se ujedinilo u pružanju podrške čoveku koji je godine posvetio lokalnom sportu i radu sa mladima. Emotivnom porukom oglasio se i portal "Oglasna tabla Užice":

- Marko je godinama uz sport, uz mlade i uz svoj grad. Sada je vreme da mi budemo uz njega. Marko, nisi sam! Tvoja borba je i naša borba. Verujemo u tebe, verujemo u pobedu i šaljemo ti snagu da izdržiš do kraja. Izdrži, Marko. Čekamo te da zajedno slavimo najvažniju pobedu!

Zvaničnih podataka o trenutnom zdravstvenom stanju još uvek nema, dok sportska javnost širom Srbije iščekuje pozitivne vesti.

BONUS VIDEO: