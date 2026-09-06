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Nakon meča harizmatični Italijan je imao šta da kaže.

1/17 Vidi galeriju Andrea Trinkijeri Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

"Četvrta četvrtina je bila s**nje. Naša mentalna snaga, govor tela i generalni stav bili su veoma loši. Razumem da smo vodili 20, 25 ili 27 razlike, ali to nije ono što želimo"

Trinkijeri je ozbiljno kritikovao Nikosa Bazinasa, mladog košarkaša koji nije odigrao dobru utakmicu:

"Ne znam da li ćete ga posle ove utakmice ponovo videti u rotaciji. Od igrača koji ima 22 godine očekujem nešto potpuno drugačije. Kada ste mladi, pravite greške zbog neiskustva i to je deo košarke. Ali on je danas povukao tim unazad i veoma sam razočaran"

Još malo je govorio Trinkijeri o Bazinasu:

"Verujem mu, kao što sam mu i rekao. Sada ga izazivam. Verujem mu mnogo. Ja sam trener, nisam Deda Mraz. Ne poklanjam ništa. Ako vas pošaljem na teren, to znači da verujem da možete da pomognete timu", zaključio je Trinkijeri.