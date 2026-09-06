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Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras od 20.30 sati protiv Olimpijakosa u pripremnom turniru na "Kritu".

Tim Ibona Navara upisao je pobedu protiv Armanija u polufinalu, dok je Olimpijakos dobio Fenerbahče, pa će borbu za simbolični trofej voditi dva "bratska kluba".

KK Crvena zvezda  Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Moći će Zvezda da se dobro testira pošto će Jorgos Barcokas ovog puta moći da računa na Sašu Vezenkova, Nikolu Milutinova i Žana Montera, dok Španac na klupi srpskog tima neće računati na Stefana Miljenovića i Nikole Đurišića koji su povređeni, dok Čima Moneke ima administrativnih problema jer vadi novi pasoš.

Ovo nije prvi put da će Zvezda i Olimpijakos igrati u predsezoni pošto će se sastati i u Nikoziji 11. septembra.

Kurir sport / Sportske.net

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Završnica meča Valensija - Olimpijakos Izvor: TV Arena sport