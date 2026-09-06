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Grci su od samog podbacivanja nametnuli jak ritam. Iako u sastavu nije bilo Vezenkova, tim Jorgosa Barcokasa je već posle uvodnih deset minuta imao devet poena prednosti, da bi u nastavku dodatno uvećavao vođstvo dok je crveno-beli tim iz Beograda tek povremenim naletima održavao korak.

Na veliki odmor otišlo se pri rezultatu 50:37, a grčki velikan je u trećoj deonici otišao i na preko 20 poena prednosti. Iako je delovalo da je meč rutinski rešen, Zvezda je serijom pogodaka uspoela da smanji zaostatak na 75:63.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

U samoj završnici beogradski tim je još malo ublažio poraz, ali nedovoljno da ugrozi trijumf Olimpijakosa koji je mirno privukao meč kraju.

U redovima Zvezde najzapaženiji su bili Kramer i Nvora sa po 16 postignutih poena, pri čemu je nemački reprezentativac odličnim šutem spolja nagovestio da bi mogao biti ozbiljno pojačanje, dok je Batler dodao 12 poena.

Kod pobednika se istakao Endiaj sa 16 poena, Montero je ubacio 12, a Furnije 11.