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Nikola Jokić mogao bi narednog leta da postane glavna tema NBA tržišta, a Amerikanci već razmatraju jedan spektakularan scenario - odlazak trostrukog MVP kod Darka Rajakovića u Toronto!

Nikola Jokić i dalje je zaštitno lice Denver Nagetsa i jedan od najboljih košarkaša planete, ali njegova budućnost već je postala tema preko okeana.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Američki mediji počeli su da analiziraju mogućnost da Toronto Reptorsi narednog leta pokušaju da iskoriste situaciju oko srpskog asa i eventualno ga dovedu u svoje redove.

Za sada, naravno, nema nikakvih konkretnih pregovora, niti postoje informacije da Jokić želi da napusti Denver. Ipak, njegova ugovorna situacija otvorila je prostor za brojne spekulacije.

Jokić u sezoni 2026/27. ima ugovor vredan nešto više od 59 miliona dolara, dok za narednu sezonu poseduje opciju koja mu omogućava da sam odluči o svojoj budućnosti. Upravo zbog toga pojedini američki mediji smatraju da bi već naredno leto moglo da bude izuzetno zanimljivo.

Toronto se već pominje kao moguća destinacija

U analizi koja je poslednjih dana privukla veliku pažnju navodi se Toronto kao jedan od potencijalno zanimljivih klubova ukoliko bi Jokić ikada postao dostupan.

Reptorsi imaju ambicije da naprave novi iskorak, a posebno im je potreban dominantan igrač na centarskoj poziciji. Upravo bi Jokić, kao jedan od najkompletnijih košarkaša današnjice, potpuno promenio izgled ekipe iz Kanade.

Amerikanci, međutim, naglašavaju da bi za eventualni trejd Toronto morao da ponudi ogroman paket igrača i izbora na draftu. Pominju se i imena Jakoba Pertla, Imanuela Kviklija i R. Dž. Bereta kao potencijalni delovi takvog paketa, ali sve je to, za sada, isključivo hipotetički scenario.

Srpska veza raspalila maštu NBA javnosti

A onda dolazimo do možda i najzanimljivijeg detalja cele priče - Darka Rajakovića!

Srpski stručnjak već nekoliko godina predvodi Toronto Reptorse, a klub mu je ovog leta produžio ugovor, čime je jasno pokazao da u njemu vidi važan deo svoje budućnosti. Rajaković je prethodne sezone odveo Toronto do učinka od 46 pobeda i 36 poraza, uz povratak ekipe u plej-of.

Upravo je njegovo ime jedan od razloga zbog kojih Amerikanci Toronto vide kao zanimljivu potencijalnu destinaciju za Jokića.

1/5 Vidi galeriju Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Iako nisu imali priliku da sarađuju, Jokić izuzetno poštuje svog sunarodnika.

Jokić je još prilikom Rajakovićevog dolaska na klupu Toronta javno poručio da Rajaković zaslužuje priliku u NBA ligi i pohvalio njegov dugogodišnji rad.

Sa druge strane, Rajaković praktično ne krije koliko se divi Somborcu.

Rajaković: Jokić je najbolji koga je Srbija ikada imala

Rajaković je nedavno bez ikakve dileme govorio o mestu koje Jokić zauzima u istoriji srpske košarke.

Prema njegovim rečima, Nikola je najbolji košarkaš kojeg je Srbija ikada imala, a otišao je i korak dalje ocenivši da Jokić pripada samom vrhu istorije svetskog sporta.

Upravo zbog takvog međusobnog poštovanja američki mediji smatraju da bi potencijalni tandem Jokić-Rajaković bio veoma intrigantan.

Posebno je zanimljivo što je Rajaković kroz šalu nedavno pričao i o tome kako je gotovo nemoguće zaustaviti Jokića, a pominjao je i njihovo prijateljstvo van parketa.

Da li bi Jokić zaista napustio Denver?

To je, naravno, pitanje od 59 miliona dolara!

Jokić je kompletnu NBA karijeru proveo u Denveru. Sa Nagetsima je postao šampion, osvojio je tri MVP priznanja i izrastao u najveću zvezdu u istoriji franšize.

Za sada nema nikakvih konkretnih pokazatelja da želi da promeni sredinu.

Zato celu priču o Torontu treba posmatrati kao spekulaciju i zanimljiv scenario koji su otvorili američki mediji, a ne kao nagoveštaj da je transfer već u pripremi.

Ipak, NBA je liga u kojoj se situacija može promeniti preko noći.

Ako Jokić narednog leta odluči da ne nastavi po starim uslovima sa Denverom, nema sumnje da bi gotovo svaki klub u ligi želeo da ga dovede.

Toronto bi u tom slučaju imao ozbiljan adut - na klupi sedi Darko Rajaković, čovek koga Jokić javno poštuje i sa kojim deli ne samo srpsko poreklo već i prijateljski odnos.

Srpski tandem koji bi mogao da uzdrma NBA

Zamislite samo taj scenario!

Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša svih vremena, predvodi Toronto Reptorse, dok na klupi sedi Darko Rajaković.

Za sada je to samo tema koja raspaljuje maštu NBA javnosti.

Ali Amerikanci su već počeli da slažu kockice, analiziraju Jokićev ugovor, potrebe Toronta i njegov odnos sa Rajakovićem.

Da li će se od svega ovoga zaista napraviti jedna od najvećih NBA priča narednog leta ili će Jokić nastaviti da piše istoriju u Denveru?

Odgovor ćemo tek dobiti, ali jedno je sigurno - sama pomisao da bi Nikola Jokić i Darko Rajaković mogli da udruže snage već je bila dovoljna da pokrene pravu lavinu preko okeana!