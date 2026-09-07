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Crvena zvezda nastavila je pripreme za novu sezonu, a novi trener crveno-belih Ibon Navaro izneo je prve utiske nakon turnira na Kritu.

Španski stručnjak zadovoljan je pravcem u kojem njegov tim ide, ali je otvoreno govorio i o problemima sa povredama koji su se pojavili tokom pripremnog perioda.

Zvezda je na turniru u Grčkoj najpre savladala Milano rezultatom 91:85, dok je u finalu poražena od Olimpijakosa sa 87:77. Ipak, rezultat u ovom trenutku nije u prvom planu.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

U razgovoru za Meridian sport Navaro je istakao da je najvažnije da ekipa nastavi da gradi sistem i usvaja njegovu košarkašku filozofiju.

"Mislim da smo na pravom putu"

Španski stručnjak veruje da njegova ekipa napreduje, iako je svestan da je pred njim i igračima još mnogo posla.

"Mislim da smo na pravom putu. Naš prioritet sada je da izgradimo tim, da počnemo da usvajamo ideju i sistem i da to prenesemo na igrače."

Navaro je otkrio i da određene probleme imaju Nik Vajler-Bab i Tajson Karter, ali je naglasio da, prema trenutnim informacijama, njihove povrede nisu ozbiljne.

Ipak, jasno je poručio šta je trenutno najvažnije.

"Prioritet je da izbegnemo povrede."

Olimpijakos je pokazao gde Zvezda mora da napreduje

Poraz od grčkog velikana u finalu turnira na Kritu doneo je Navaru i određene odgovore.

Zvezda je, prema njegovim rečima, u prvom poluvremenu pokazala premalo energije, što je Olimpijakos umeo da iskoristi.

"U prvom poluvremenu smo imali malo energije. Oni su 26 od svojih 50 poena postigli posle kontranapada ili ofanzivnog skoka."

U nastavku je, međutim, video reakciju svojih košarkaša.

"Posle toga smo pokazali mnogo bolju energiju i intenzitet."

Dobre vesti za Miljenovića, Đurišić mora da čeka

Navijače Crvene zvezde posebno će zanimati zdravstveno stanje Stefana Miljenovića i Nikole Đurišića.

Kada je reč o Miljenoviću, Navaro je optimističan i očekuje njegov skori povratak ekipnom radu.

"Imamo veoma dobre signale. Prilično sam siguran da će moći da počne da radi sa nama u utorak, a možda će već sledeće nedelje moći da učestvuje na turniru."

Situacija je, ipak, drugačija kada je u pitanju Đurišić.

"Njegovo stanje i dalje nije dobro i moraćemo da sačekamo možda još dve nedelje."

"Imaćemo samo 20 treninga"

Navaro je otvoreno priznao i da je vreme jedan od najvećih problema sa kojima se svaki trener suočava tokom priprema.

Zvezda će, prema njegovim rečima, imati veoma ograničen broj treninga pre početka sezone, što dodatno otežava uigravanje potpuno novog sistema.

"Ako smo do sada imali devet treninga, a sada ćemo imati još 11, ukupno 20 treninga. To nije dovoljno da se sve implementira."

Ipak, španski trener veruje svojim igračima i smatra da će kroz svakodnevni rad uspeti da podignu nivo igre.

Crvena zvezda naredni test imaće na turniru na Kipru, koji se igra od 11. do 13. septembra. Navaro se nada da će do početka takmičarskih obaveza njegov tim biti spreman za ono što ga čeka.

Navaro pokušava da složi sve kockice, povrede su već napravile određene probleme, a naredni dani pokazaće ko će biti spreman da pomogne crveno-belima na početku nove sezone.