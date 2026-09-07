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Egipatski košarkaš Hamad Abuelriš privukao je ogromnu pažnju tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a dovoljno je samo da ga pogledate i sve će vam biti jasno - visok je čak 235 centimetara!

Centar Egipta poslednjih meseci postao je prava senzacija među ljubiteljima košarke, a njegov povratak u reprezentaciju posle višegodišnjeg odsustva izazvao je veliku pažnju i van granica Afrike.

I dok današnje košarkaške zvezde često deluju nestvarno visoko, Abuelriš je posebna priča.

Čak 235 centimetara!

FIBA ga je tokom kvalifikacionih prozora za Svetsko prvenstvo 2027. izdvojila kao najvišeg igrača u konkurenciji, uz konstataciju da bi mogao da bude i najviši košarkaš koji je ikada nastupio na nekom globalnom događaju pod njenim okriljem.

Abuelriš je rođen 3. septembra 1991. godine i nastupa na poziciji centra.

Njegovih 235 centimetara zvuči gotovo nestvarno čak i u svetu profesionalne košarke.

Za poređenje, Georgi Murešan i Manute Bol, dvojica igrača koji dele rekord kao najviši košarkaši u istoriji NBA lige, bili su visoki 231 centimetar.

To znači da je Egipćanin viši čak četiri centimetra!

Nije zato čudno što su strani mediji njegovu pojavu na parketu opisivali kao prizor koji je "ukrao sve poglede", dok su ga pojedini nazvali i egipatskim "Golijatom".

Nije samo atrakcija — dobio je ozbiljnu priliku

Međutim, Abuelriš nije stigao u reprezentaciju Egipta samo da bi privlačio pažnju svojom pojavom.

FIBA navodi da je igrao u svih pet utakmica Egipta u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027, a posebno se istakao u pobedi protiv Ugande.

Za samo deset minuta provedenih na terenu postigao je četiri poena i uhvatio čak sedam lopti, što je bila njegova najzapaženija partija u ovom kvalifikacionom ciklusu.

U dosadašnjem delu kvalifikacija prosečno beleži 2,4 poena i 3,4 skoka po utakmici.

Povratak posle devet godina!

Posebno je zanimljivo da Abuelriš nije debitant u dresu Egipta.

Za seniorsku reprezentaciju nastupao je još 2017. godine u preliminarnoj fazi AfroBasketa, kada je na četiri utakmice prosečno beležio četiri poena i 5,3 skoka.

Njegov novi poziv u reprezentaciju, međutim, devet godina kasnije izazvao je mnogo veću pažnju - i jasno je zbog čega!

Tokom klupske karijere igrao je u Egiptu, a imao je i iskustvo u Libanu. Nastupao je, između ostalih, za Smuhu i Homenetmen iz Bejruta. FIBA ga trenutno vodi kao člana Telekom Egipta.

Svi pričaju o njegovoj visini

U svetu u kojem je Viktor Vembanjama sa svojih 224 centimetra već prizor koji ostavlja bez daha, Hamad Abuelriš je još za 11 centimetara viši!

FIBA ga je u jednom od poslednjih pregleda stavila na vrh liste najviših učesnika kvalifikacija, ispred kineskog centra Sina Sjua i Senegalca Taka Fola, koji su visoki po 226 centimetara.

Zato, bez obzira na to koliko minuta provede na parketu, jedno je sigurno,kada Hamad Abuelriš izađe na teren, gotovo je nemoguće gledati bilo koga drugog!