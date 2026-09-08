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Nekada je ceo NBA svet pričao o njegovim neverovatnim potezima, brzini i eksplozivnosti. Derik Rouz stigao je do samog vrha košarkaškog sveta, ali njegova priča dobila je potpuno drugačiji tok nego što su mnogi očekivali.

Danas, bivša zvezda iskreno priznaje da veruje da će ga buduće generacije zaboraviti.

Derik Rouz je svojevremeno bio jedan od najuzbudljivijih košarkaša na planeti. U dresu Čikago Bulsa igrao je košarku koja je dizala publiku na noge, a njegov uspon delovao je nezaustavljivo.

A onda se sve promenilo.

Bivši NBA as otvoreno je govorio o svom nasleđu u razgovoru za "Sports Ilustrejted", priznajući da nema velika očekivanja kada je reč o tome kako će ga pamtiti buduće generacije.

"Voleo bih da kažu da sam igrao čvrsto i da sam bio pobednik. Ali, iskreno, s obzirom na to kako je moja priča tekla, neće me se sećati", rekao je Rouz.

Svestan je da vreme neumoljivo prolazi i da čak ni najveći uspesi nisu garancija da će buduće generacije znati za nekog sportistu.

Kao primer naveo je neke od najvećih košarkaša svih vremena.

"Ima mnogo igrača koji ne znaju za Vila Čemberlena, iako je oborio brojne rekorde i osvojio toliko priznanja. Današnja deca ne znaju ko je on. Ne znaju ni za Bila Rasela, koji ima najviše šampionskih titula", iskren je bio Rouz.

Zbog toga se, kako kaže, ni sam ne zavarava.

"Ko sam ja da kažem da će mene pamtiti? Verovatno neće. Ali, voleo bih da onaj klinac koji bude želeo da istraži i sazna moju priču to ne otkrije slučajno", dodao je nekadašnji MVP.

Bio je na vrhu, a onda je stigao trenutak koji je promenio sve

Rouzova karijera mogla je da bude jedna od najvećih priča NBA lige.

Godine 2011. postao je najmlađi MVP u istoriji NBA, što je bio vrhunac njegovog munjevitog uspona. Imao je samo 22 godine i pred njim je, činilo se, bilo još mnogo sezona dominacije.

Međutim, samo godinu dana kasnije dogodio se trenutak koji je zauvek promenio njegovu karijeru.

Tokom prve runde plej-ofa 2012. godine, igrajući za Čikago, Rouz je doživeo tešku povredu kolena. Usledio je dug i težak oporavak, a potom i novi problemi sa povredama koji su godinama prekidali njegov pokušaj da se vrati na nivo na kojem je nekada bio.

Mnogi su se tada pitali šta bi bilo da je ostao zdrav.

Da li bi osvajao titule? Da li bi postao jedan od najvećih bekova u istoriji? Da li bi njegova priča danas izgledala potpuno drugačije?

Odgovore na ta pitanja nikada nećemo dobiti.

Ipak, bez obzira na sve prepreke, Derik Rouz ostavio je dubok trag u košarci. Tri puta je igrao na Ol-staru, jednom je izabran u idealnu petorku NBA lige, a sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država osvojio je dve zlatne medalje na svetskim prvenstvima.