"Naši basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. U B grupi su Holandija, Španija i Italija, u C grupi Litvanija, Letonija i Irska, a u D grupi Francuska, Nemačka i Estonija. Reprezentacija Srbije prve mečeve igra u subotu 12. septembra, i to od 19.20 sati protiv Švajcarske i od 21.10 sati protiv Belgije. Eliminacione runde i borbe za medalje su u nedelju 13. septembra. Po dve reprezentacije iz svake grupe idu u četvrtfinale, gde se naša A grupa ukršta sa C grupom", saopšteno je iz KSS.