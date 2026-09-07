STOJAČIĆ PREDVODI "ORLOVE": Marko Ždero saopštio spisak 3x3 reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo!
Prvi trener basket 3x3 reprezentacije Srbije Marko Ždero saopštio je spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, odnosno Evropski kup od 11. do 13. septembra u belgijskom Antverpenu, objavio je danas KSS.
Ždero je odlučio da Srbiju na EP predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić, Filip Kaluđerović i Đorđe Simeunović. Trener je Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević, a fizioterapeut Stojan Subašić.
Srbija će u Antverpen otputovati u četvrtak.
"Naši basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. U B grupi su Holandija, Španija i Italija, u C grupi Litvanija, Letonija i Irska, a u D grupi Francuska, Nemačka i Estonija. Reprezentacija Srbije prve mečeve igra u subotu 12. septembra, i to od 19.20 sati protiv Švajcarske i od 21.10 sati protiv Belgije. Eliminacione runde i borbe za medalje su u nedelju 13. septembra. Po dve reprezentacije iz svake grupe idu u četvrtfinale, gde se naša A grupa ukršta sa C grupom", saopšteno je iz KSS.
Basket 3x3 reprezentacija Srbije osvojila je u istoriji pet zlatnih i dve srebrne medalje na EP.
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