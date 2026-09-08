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Proveo je dve godine u Beogradu i nosio dres Crvene zvezde, a prvi susret sa bivšim klubom u ulozi igrača Olimpijakosa probudio je posebne emocije kod Kodija Miler-Mekintajera.

Olimpijakos je u finalu pripremnog turnira savladao Crvenu zvezdu rezultatom 87:77, ali za američkog beka rezultat ovog puta očigledno nije bio jedina stvar koja mu je prolazila kroz glavu.

Miler-Mekintajer je posle utakmice, u razgovoru za "Meridian sport", iskreno govorio o ponovnom susretu sa ljudima sa kojima je prethodne dve godine delio svlačionicu.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija Kodi Miler Mekintajera Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

"Bilo je čudno, ali uvek mi je drago da vidim sve ljude iz ekipe, od trenera i stručnog štaba, preko igrača, do fizioterapeuta i svih ostalih. Oni su moja porodica", rekao je Miler-Mekintajer.

Amerikanac nije krio da mu nedostaju ljudi sa kojima je svakodnevno provodio vreme dok je bio u Beogradu, a posebno je izdvojio jednog bivšeg saigrača.

"Iskreno, svi mi nedostaju. Nedostaje mi Kalinić i njegovo pozitivno ludilo. Ali zaista mi svi fale. Prošle godine smo bili kao porodica", poručio je bek Olimpijakosa.

Posebna tema bili su Nikola Kalinić i Miloš Teodosić, dvojica nekadašnjih Zvezdinih asova koji će ove sezone imati potpuno drugačije uloge u klubu.

Miler-Mekintajer priznaje da mu nije lako da gleda kako igrači koje poznaje i poštuje završavaju karijere.

"Ludilo! Pretpostavljam da dolazim u godine kada mnogi moji prijatelji i igrači na koje sam se ugledao počinju da se penzionišu, tako da je zaista čudno to videti. Ali, to je deo života. Ne možete igrati zauvek i mislim da će obojica biti veoma uspešni", rekao je Amerikanac.

Za kraj, Miler-Mekintajer je imao samo reči hvale za novi stručni štab Crvene zvezde, predvođen španskim trenerom Ibonom Navarom.

"Pre svega, imaju sjajnog trenera. Ibon zna šta mislim o njemu. Sa njegovom energijom, načinom na koji radi unutar ekipe i uspeva da okupi tim i usmeri sve ka istom cilju, Zvezda ima ogroman potencijal. Možda čak i veći nego što mnogi ljudi misle", istakao je Miler-Mekintajer.

Amerikanac veoma dobro poznaje rad španskog stručnjaka i podsetio je na rezultate koje je ostvarivao dok je sedeo na klupi Unikahe iz Malage.

"Napravio je sjajan posao u Malagi. Poznajem ga, veoma je ambiciozan i znam da će gurati ekipu i igrače da u svakom trenutku izvuku najbolje iz sebe", zaključio je bivši košarkaš Crvene zvezde.