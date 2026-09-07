JOŠ JEDAN IGRAČ NAPUSTIO PARTIZAN! Đoan Penjaroja neće moći da računa na OVOG košarkaša!
Mladi košarkaš Partizana Uroš Mijailović narednu sezonu provešće na pozajmici u valjevskom Metalcu, potvrdio je ovaj klub.
Iako je prvobitno bio opcija za OKK Beograd, mladi igrač se preselio u redove kluba sa kojim crno-beli imaju poslovno-tehničku saradnju. U Valjevu će igrati sa nekadašnjim saigračima iz mlađih selekcija Partizana, Đorđem Šekularcem i Urošem Danilovićem.
Mijailović je već debitovao za prvi tim Partizana kod Željka Obradovića, a u mlađim kategorijama igrao je za Mionicu i lazarački Paragon. Predstojeća sezona u KLS biće mu prilika za sticanje iskustva, a saigrač će mu biti i iskusni Nemanja Gordić, koji je nedavno stigao u Metalac.
Inače, Metalac će zbog renoviranja dvorane u Valjevu svoje mečeve kao domaćin igrati u Mionici, pa se Mijailović na ovaj način vraća u svoj rodni grad.
BONUS VIDEO: