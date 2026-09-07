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Košarkaški klub Olimpijakos saopštio je danas da je Tomas Vokap napustio tim i pojačao Dubai.

Posle, pa može se reći višemesečnih prepiranja i njegove želje da ode iz Olimpijakosa u Dubai, te insistiranja prvaka Evrope da se ugovor ispoštuje do sledećeg leta - ipak se dešava rastanak.

1/8 Vidi galeriju Tomas Vokap Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Navedeno je da su dva kluba postigla sporazum, što znači da je Dubai platio obeštećenje ne bi li doveo grčkog plejmejkera. Kolika je ta cifra nije poznato iako se pominjalo da je tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ranije uputio ponudu od 1.000.000 dolara za njegov otkup, što je tada odbijeno.

"Sporazum sa Dubaijem predstavlja početak bližeg odnosa između dva kluba koji je zasnovan na međusobnom poštovanju i iskrenoj posvećenosti Dubaija fundamentalnim vrednostima Evrolige", naveo je Olimpijakos u saopštenju.

On se nije pojavio na prozivci Jorgosa Barcokasa u nadi da će se situacija razrešiti u njegovu korist uprkos, kako rekosmo, ugovoru koji je imao do 2027.

Legalni departman Evrolige uključio se u čitav slučaj kako ne bi bilo oštećenih strana s obzirom na to da igrači, a ni njihovi predstavici ne mogu da pregovaraju sa drugim timovima dok su pod važećim ugovorima sa drugom stranom, osim ukoliko ne dobiju dozvolu svog kluba.

Vokap je nosio dres Olimpijakosa pet godina i osvojio 12 trofeja.

Kurir sport / Sportske.net