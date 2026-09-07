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Prvi trener basket 3x3 reprezentacije Srbije Marko Ždero saopštio je spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, odnosno Evropski kup od 11. do 13. septembra u Antverpenu, objavio je KSS.

Ždero je odlučio da Srbiju na EP predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić, Filip Kaluđerović i Đorđe Simeunović.

3x3 basket reprezentacija Srbije Foto: KSS

Trener je Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević, a fizioterapeut Stojan Subašić.

Srbija će u Antverpen otputovati u četvrtak.

"Naši basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. U B grupi su Holandija, Španija i Italija, u C grupi Litvanija, Letonija i Irska, a u D grupi Francuska, Nemačka i Estonija. Reprezentacija Srbije prve mečeve igra u subotu 12. septembra, i to od 19.20 sati protiv Švajcarske i od 21.10 sati protiv Belgije. Eliminacione runde i borbe za medalje su u nedelju 13. septembra. Po dve reprezentacije iz svake grupe idu u četvrtfinale, gde se naša A grupa ukršta sa C grupom", saopšteno je iz KSS.

Basket 3x3 reprezentacija Srbije osvojila je u istoriji pet zlatnih i dve srebrne medalje na EP.

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