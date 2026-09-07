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Bosna nastavlja da sklapa ozbiljan tim za novu sezonu, a nakon što je naknadno dobila mesto u Evrokupu, u Sarajevo je stiglo i veliko pojačanje.

Novi član ekipe Darija Đerđe je Redži Peri, 26-godišnji američki centar sa NBA iskustvom. Klub je njegov dolazak zvanično potvrdio, a Peri će se prvi put u karijeri okušati u Evropi i nastupati i u ABA ligi.

Peri je nakon koledža proveo tri godine između NBA lige i razvojne lige, a u najjačoj ligi sveta upisao je 41 nastup za Bruklin Netse, Portland Trejlblejzerse i Indijana Pejserse. Sa Netsima je odigrao i pet utakmica u plej-ofu.

Prethodne tri sezone proveo je u Kini, razvojnoj ligi i Portoriku, dok je prošle godine nosio dres Peking Rojal Fajtersa. U kineskoj ligi prosečno je beležio 14,1 poen, 7,5 skokova i 2,1 asistenciju.

Peri je tako postao deseto pojačanje Bosne ovog leta. Sarajevski klub je napravio veliku rekonstrukciju ekipe i sada sa velikim ambicijama ulazi u sezonu u kojoj će se takmičiti na dva fronta.

Dolazak Amerikanca dodatno podiže očekivanja pred premijerni nastup Bosne u Evrokupu.

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