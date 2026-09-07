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On je imao pozitivan uzorak tokom grupne faze u Tampereu, nekoliko dana pre nego što je Finska u osmini finala eliminisala Srbiju rezultatom 92:86.

Grandison je protiv "Orlova" proveo 16 minuta na terenu i zabeležio četiri poena, pet skokova i tri asistencije.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

U njegovom uzorku pronađen je amfetamin iz leka "Adderall", koji je koristio zbog dijagnostikovanog ADHD-a. Problem nije predstavljala sama terapija, već činjenica da Grandison nije imao neophodno medicinsko izuzeće za upotrebu leka u vrhunskom sportu.

Grandison je nastavio da igra do kraja prvenstva, pošto je rezultat doping kontrole obrađen tek posle turnira. FIBA mu je naknadno izrekla tromesečnu suspenziju.

Finski javni servis "YLE" preneo je detalje komunikacije koju je košarkaš još 2021. godine vodio sa fizioterapeutom reprezentacije

"Grandison se dopisivao preko aplikacije ‘WhatsApp’ sa fizioterapeutom reprezentacije i razgovarao o leku za ADHD. Fizioterapeut je potom o tome razgovarao sa lekarom reprezentacije, posle čega je Grandisonu rekao da je za korišćenje ovog leka u vrhunskom sportu u Evropi uvek potrebno posebno medicinsko izuzeće".

Na tome je razgovor završen, a zahtev za izuzeće nikada nije podnet.

"Iz dostupnih poruka ne proizlazi direktno da je neko iz reprezentacije obećao da će podneti zahtev. Radilo se o lošoj komunikaciji sa obe strane, o svojevrsnoj igri ‘gluvih telefona’", navedeno je u izveštaju finskog medija.

Kada je dobio pozitivan nalaz, Grandison je pitao lekara reprezentacije da li je zahtev za medicinsko izuzeće bio podnet. Dobio je odgovor da nije, jer lekaru niko nije tražio da to učini.

Košarkaš je zbog suspenzije navodno izgubio oko 90.000 evra zarade, a tvrdi da ga reprezentacija nije zaštitila i da je tokom čitavog postupka ostavljen sam.

Finska je posle eliminacije favorizovane Srbije nastavila svoj istorijski pohod i prvi put stigla do polufinala Evropskog prvenstva. Grandison je na turniru prosečno beležio 4,4 poena, 2,5 skokova i 1,5 asistencija.