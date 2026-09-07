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Srpski reprezentativac Aleksa Avramović govorio je o periodu provedenom u Partizanu, saradnji sa legendarnim trenerom Željkom Obradovićem, ali i odlasku iskusnog stručnjaka iz crno-belih. Ipak, kada je reč o samom rastanku Obradovića i Partizana, novi košarkaš Bahčešehira nije želeo da ulazi u detalje.

Avramović je istakao da je to i dalje veoma osetljiva tema, zbog čega je odlučio da svoje mišljenje zadrži za sebe.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Ne želim da govorim ni jednu reč o tome. To je vruća tema. Imam svoje mišljenje o tome. Željko je došao u Partizan u momentu kada je odlučio da pomogne klubu i da ga podigne na nivo na kom Partizan treba da bude, i uradio je sjajan posao sa tim. Otišao je i to je to, ne želim baš da govorim o tome“, rekao je Avramović u razgovoru za "Euro Insiders".

Mnogo otvorenije pričao je o saradnji sa Obradovićem i vremenu koje je proveo pod njegovim vođstvom. Posebno je izdvojio sezonu u kojoj je Partizan bio nadomak plasmana na Fajnal for Evrolige, smatrajući da je tada svaki igrač imao jasno definisanu ulogu.

- Način na koji smo igrali košarku. Željko je u jednom trenutku sezone napravio da devet ili deset igrača u timu ima svoju ulogu i svako je znao svoja zaduženja. Sećam se da je energija uvek bila na visokom nivou. Čak i u nekim utakmicama koje nismo otvorili na način na koji smo želeli, posle toga smo stvarno igrali sjajnu košarku -vprisetio se srpski bek.

Avramović je posebno naglasio koliko je Partizan u tom periodu bio dominantan, ocenivši da su crno-beli sve do čuvenog incidenta u Madridu igrali možda i najbolju košarku u Evropi.

- Sve do one tuče u Madridu, po mom mišljenju, jedan ili dva meseca tog perioda mi smo igrali najbolju košarku u Evropi. Sa Željkom kada pobeđujete, život je lakši - poručio je Avramović.

Na kraju, srpski reprezentativac nije štedeo reči hvale na račun Obradovića, istakavši da je trogodišnja saradnja značajno uticala na njegov razvoj.

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Aleksa Avramović posle pobede u Italiji Izvor: Kurir

„Zauvek sam zahvalan na tri godine rada sa Željkom jer me je naterao da radim jače i više, i sa njegovim savetima učinio je da postanem igrač kakav sam sada“, zaključio je Avramović.