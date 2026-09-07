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Košarkaški klub Partizan zagolicao je maštu svojih navijača misterioznom objavom na društvenim mrežama. Crno-beli su objavili fotografiju na kojoj se mogu nazreti reči "Nek ne igra ko...", što je odmah pokrenulo brojne spekulacije među pristalicama beogradskog kluba.

Po svemu sudeći, poruka ima veze sa pesmom „Crno-beli klan“, čiji bi stihovi mogli da budu povezani sa onim što Partizan priprema za novu sezonu.

1/11 Vidi galeriju KK Partizan - pripreme Foto: KK PARTIZAN

Posebnu pažnju privukao je i simbol igle i konca koji se pojavio u komentaru uz objavu. Upravo taj detalj dodatno je podgrejao sumnje da crno-beli na ovaj način najavljuju nove dresove.

Najzanimljiviji deo cele priče jeste mogućnost da će upravo stihovi pomenute pesme biti utkani u tkaninu novih Partizanovih dresova. Ako se najave obistine, navijači bi premijerno mogli da ih vide uživo već tokom Open Air turnira na Kalemegdanu.

Partizan će od 11. do 13. septembra igrati turnir na otvorenom, a pored crno-belih na beogradsku tvrđavu stižu i Fuenlabrada i Bešiktaš.

Crno-beli će 11. septembra odmeriti snage sa Fuenlabradom, dok će dan kasnije Bešiktaš igrati protiv španskog kluba. Završnica turnira zakazana je za 13. septembar.

Biće to prilika da navijači Partizana prvi put na delu vide ekipu u novoj sezoni, ali i da otkriju da li se iza misteriozne poruke „Nek ne igra ko...“ zaista krije predstavljanje novih dresova.

Jedno je sigurno – Partizan je ovom objavom uspeo da zaintrigira Grobare, a odgovor bi mogao da stigne upravo na Kalemegdanu.

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