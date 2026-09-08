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Košarkaški savez Litvanije doneo je zvaničnu odluku o domaćinstvu za predstojeći susret sa reprezentacijom Srbije u okviru novembarskog prozora kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Duel zakazan za četvrtak, 26. novembar, odigraće se u "Švituris" dvorani u Klajpedi.

Pored toga što je meč izmešten iz Vilnjusa i Kaunasa, neobičan je i termin početka, pa će susret krenuti od 18.30 časova.

Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Uoči ovog meča, Litvanci zauzimaju četvrtu poziciju u grupi J sa polovičnim učinkom (4-3).

Ispred njih nalaze se Italija sa skorom 5-3, Srbija koja ima šest pobeda i dva poraza, kao i neporažena Turska (8-0), koja je već osigurala kartu za Mundobasket.

Prolaz na završni turnir Svetskog prvenstva obezbediće tri prvoplasirane selekcije iz grupe.

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