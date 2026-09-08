Litvanija je iznenadila odlukom o domaćinstvu za meč sa Srbijom, koji će se odigrati 26. novembra u Klajpedi.
Košarka
OVO BAŠ NIKO NIJE OČEKIVAO! Litvanija donela šokantnu odluku pred meč sa Srbijom!
- Litvanija je odlučila da meč sa Srbijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo igra u 'Švituris' dvorani u Klajpedi, 26. novembra.
- Susret će početi u 18.30 časova.
- Litvanija je četvrta u grupi J sa učinkom 4-3, dok Srbija ima šest pobeda i dva poraza.
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Košarkaški savez Litvanije doneo je zvaničnu odluku o domaćinstvu za predstojeći susret sa reprezentacijom Srbije u okviru novembarskog prozora kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Duel zakazan za četvrtak, 26. novembar, odigraće se u "Švituris" dvorani u Klajpedi.
Pored toga što je meč izmešten iz Vilnjusa i Kaunasa, neobičan je i termin početka, pa će susret krenuti od 18.30 časova.
Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Uoči ovog meča, Litvanci zauzimaju četvrtu poziciju u grupi J sa polovičnim učinkom (4-3).
Ispred njih nalaze se Italija sa skorom 5-3, Srbija koja ima šest pobeda i dva poraza, kao i neporažena Turska (8-0), koja je već osigurala kartu za Mundobasket.
Prolaz na završni turnir Svetskog prvenstva obezbediće tri prvoplasirane selekcije iz grupe.
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