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Selektor Dušan Alimpijević okupio je najbolji raspoloživi sastav tokom letnjih akcija i izgradio sjajnu hemiju u ekipi. O tome je svedočio i borbeni srpski as.

Alimpijević ima precizan plan za budućnost reprezentacije, a očigledno je da svi igrači bezrezervno veruju u njegovu viziju napada na nove medalje.

"Imamo sjajan odnos. Ne samo ja, već i svaki igrač u timu. Pre svega, on je veoma vredan i marljiv čovek. Drugo, ima veoma jasnu predstavu o tome kako želi da izgleda reprezentacija Srbije. U dobrim i lošim trenucima uvek ima jasnu viziju i mislim da ima sjajan plan o tome kakav identitet reprezentacija Srbije treba da izgradi u narednih nekoliko godina, pa čak i već sledeće godine ili u narednoj utakmici", rekao je Avramović u intervjuu za "Euroinsiders".

1/4 Vidi galeriju Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Opisao je kako izgledaju video-analize pod Alimpijevićevom komandom, ali i način na koji ih selektor podiže i motiviše u svlačionici i na parketu. Mala starosna razlika između trenera i igrača samo dodatno olakšava međusobno razumevanje i komunikaciju.

"Mnogo nam pomaže i veoma naporno radi. Pošto je po godinama blizu nama, za nas je više kao stariji brat nego kao trener. Ipak, uprkos tome, međusobno poštovanje koje imamo je ogromno. Kada na kraju pređemo na video-analizu, on preuzima stvari u svoje ruke, kao i svaki košarkaški trener, govoreći: ’Ovo treba da radite, u ovim situacijama uradite ovo.’ Njegova energija je zaista neverovatna. Zaista ima neverovatnu energiju."