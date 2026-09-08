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Igrala se poslednja četvrtina, a Bešiktaš je u tom trenutku imao veliku prednost – 63:49. Nakon jednog koša moskovskog tima došlo je do sukoba između Judžina Omoruija i Ivana Uhova.

Košarkaš Bešiktaša je prvi reagovao nesportskim potezom, kada je rukom udario, odnosno ćušnuo igrača CSKA. Uhov mu nije ostao dužan, pa je vrlo brzo došlo do koškanja dvojice igrača.

Sve se dogodilo tik uz aut-liniju, pred trenerom Bešiktaša Dušanom Alimpijevićem. Strateg turskog kluba ostao je miran i sa strane posmatrao incident.

Bešiktaš je do kraja utakmice sačuvao veliku prednost i slavio rezultatom 80:57, čime je upisao drugi trijumf u pripremnom periodu.

Turski klub će ove sezone igrati u Evroligi, a takmičenje otvara 25. septembra od 19 časova, kada će na svom terenu ugostiti Valensiju.