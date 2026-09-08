Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ovaj 31-godišnji plejmejker karijeru je počeo upravo u FMP-u, odakle je 2013. godine prešao u Crvenu zvezdu, sa kojom je osvojio po dve titule prvaka ABA lige, Superlige Srbije i Kupa Radivoja Koraća.

Nikola Rebić je igrao i za Megu, Bilbao, Mornar iz Bara, Jenisej, Monako, Nanter, Miteldojčer, Avtodor, Nižnji, Samaru, Bujukčekmeč, dok je prošle sezone nastupao za subotički Spartak.

U dresu Spartaka osvojio je treći pehar u Superligi Srbije, dok je u regionalnom takmičenju prosečno beležio 6,2 poena, uz 3,4 asistencije po utakmici.

FMP će u prvom kolu ABA lige 27. septembra gostovati Slovanu u Bratislavi.

(Beta)