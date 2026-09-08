"Jednoglasnom odlukom usvojene su sve četiri tačke koje su bile neophodne za početak takmičenja, kao i peta, kojom je UK KLS dobio novi Nadzorni odbor. U narednom, dvogodišnjem mandatu, NO UK KLS činiće dr Veljko Delibašić, Dragan Marković i Ilija Dražić", navodi se u saopštenju KLS-a.