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"Jednoglasnom odlukom usvojene su sve četiri tačke koje su bile neophodne za početak takmičenja, kao i peta, kojom je UK KLS dobio novi Nadzorni odbor. U narednom, dvogodišnjem mandatu, NO UK KLS činiće dr Veljko Delibašić, Dragan Marković i Ilija Dražić", navodi se u saopštenju KLS-a.

Ovo će biti jubilarna 20. sezona KLS-a, koja je bila neizvesna usled sudskog procesa pokrenutog protiv lige od strane Spartaka, FMP-a, Zlatibora i Dinamika.

Košarkaški savez Srbije je krajem prošlog meseca raskinuo ugovor sa Udruženjem klubova KLS-a i doneo odluku o neposrednoj organizaciji Prve lige Srbije.

KLS je u reakciji naveo da je odluka Saveza "nelegitimna i suprotna pravnim aktima".

(Beta)

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Marina Maljković, trener košarkašica Crvene zvezde Izvor: Kurir/Dejan Ignjatović