Nova sezone Košarkaške lige Srbije počeće prvog vikenda u oktobru, nakon što je na sednici Udruženja klubova usvojen kalendar, kao i propozicije takmičenja, disciplinski pravilnik i finansijski plan.
Košarka
KLS IPAK KREĆE: Poznat datum početka nove sezone posle velike neizvesnosti
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"Jednoglasnom odlukom usvojene su sve četiri tačke koje su bile neophodne za početak takmičenja, kao i peta, kojom je UK KLS dobio novi Nadzorni odbor. U narednom, dvogodišnjem mandatu, NO UK KLS činiće dr Veljko Delibašić, Dragan Marković i Ilija Dražić", navodi se u saopštenju KLS-a.
Ovo će biti jubilarna 20. sezona KLS-a, koja je bila neizvesna usled sudskog procesa pokrenutog protiv lige od strane Spartaka, FMP-a, Zlatibora i Dinamika.
Košarkaški savez Srbije je krajem prošlog meseca raskinuo ugovor sa Udruženjem klubova KLS-a i doneo odluku o neposrednoj organizaciji Prve lige Srbije.
KLS je u reakciji naveo da je odluka Saveza "nelegitimna i suprotna pravnim aktima".
(Beta)
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