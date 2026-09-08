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"Mislim da smo stvorili veoma kompaktan, raznovrtsan i borben roster koji će sigurno igrati košarku kakvu MZT Skoplje treba da igra. Napravili smo promene, imamo nova lica u timu i verujem da ćemo stvoriti celinu koja će najbolje odgovoriti na svaki od izazova koji su pred nama", rekao je Atanasov.

Istakao je da su njegova očekivanja od košarkaša MZT uvek ista – napad na svaki trofej i pobeda na svakoj utakmici.

"Najvažnije mi je da u svakoj utakmici damo maksimum, da se borimo do kraja i da ne ostavimo navijače razočarane. Siguran sam da će nas takav pristup dovesti do željenog cilja", rekao je Atanasov za klupski sajt (mztskopjeaerodrom.mk/imame-borben-tim-za-brza-kosharka-celime-kon-shto-povekje-pobedi-i-trofei).

Osim u makedonskom nacionalnom šaampionatu i regionalnoj ABA2 ligi, MZT Skoplje će u sezoni 2026/27. takmičiti i u Fiba Evrokupu.

(Beta)