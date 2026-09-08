Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Džekson (80), predvodio je Lejkerse do pet šampionskih titula u NBA ligi, i ukupno sedam nastupa u finalu NBA lige u dva mandata, od 1999. do 2004. i od 2005. do 2011. godine.

Statua će biti otkrivena 9. aprila, pre domaće utakmice Lejkersa protiv Minesote.

Džekson je pre Lejkersa vodio ekipu Čikago Bulsa, na čelu sa legendarnim Majklom Džordanom, osvojivši šest titula u NBA ligi, čime ukupno ima rekordnih 11 titula.

Džekson drži rekord franšize Lejkersa po broju pobeda jednog trenera sa 610 trijumfa, a njegove ekipe su se plasirale u plej-of svake sezone tokom njegova dva mandata.

"Sa razlogom predstavlja sinonim za šampionsku košarku. Njegov vrhunski pristup izvukao je najbolje od nekih od najvećih sportista koji su ikada igrali ovu igru... Velika je radost što možemo da obeležimo njegove uspehe statuom koju on toliko zaslužuje", izjavila je u saopštenju vlasnica Lejkersa Džini Bas.

Džekson će postati deveta osoba kojoj će Lejkersi podići statuu ispred dvorane. Pre njega tu čast su dobili Medžik Džonson, Karim Abdul-Džabar, Džeri Vest, Elgin Bejlor, Kobi Brajant, Šakil O'Nil, komentator Čik Hern i bivši trener Pat Rajli.

Džekson je nekadašnji igrač Njujork Niksa i član je košarkaške Kuće slavnih.

(Beta)