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Denver Nagetsi su i zvanično potvrdili ono o čemu se nedeljama pričalo - Demar Derozan je novi košarkaš tima iz Kolorada!

Šestostruki Ol-star, jedan od najiskusnijih i najopasnijih strelaca svoje generacije, stiže kod Nikole Jokića sa samo jednim ciljem - napad na šampionski prsten!

Derozan je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denverom, a prema ranijim informacijama američkih medija, reč je o veteranskom minimumu.

1/7 Vidi galeriju Iskusni NBA as - DeMar Derozan Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Jokić dobio novo oružje

Vest o dolasku Derozana u Denver prvi put je eksplodirala još krajem avgusta, kada su američki insajderi objavili da je dogovor postignut. Sada je stigla i zvanična potvrda Nagetsa.

Jokić i Denver dobili su čoveka sa ogromnim iskustvom.

Derozan ima 37 godina, iza sebe čak 17 NBA sezona i šest nastupa na Ol-star utakmici. Prošle sezone u dresu Sakramenta beležio je 18,4 poena po utakmici, a nalazi se među najboljim strelcima u istoriji NBA lige.

Ipak, postoji nešto što ovom veteranu nedostaje.

Šampionski prsten!

Upravo zato bi dolazak u Denver mogao da predstavlja njegov poslednji veliki napad na NBA titulu.

Šta Derozan donosi Denveru?

Nagetsi očigledno nisu želeli da ostanu potpuno mirni na tržištu i dovođenjem Demara Derozana dobili su iskusnog igrača koji može da donese dodatni kvalitet u napadu.

Ipak, dok su pojedini rivali sa Zapada tokom leta ozbiljno menjali i pojačavali svoje sastave, Denver nije napravio spektakularnu rekonstrukciju tima. Zbog toga ostaje pitanje koliko će dolazak iskusnog Derozana promeniti odnos snaga uoči nove sezone.

Jokić, Jamal Marej i Derozan svakako predstavljaju respektabilan trio. Srpski as dobija još jednu proverenu napadačku opciju, čoveka koji može da preuzme odgovornost i donese poene kada je najpotrebnije.

Upravo je to tema kojom su se bavili i američki mediji. CBS Sports je analizirao kako bi se iskusni Derozan mogao uklopiti uz Jokića i Mareja, ali i koliko Denver može da dobije od veterana koji ulazi u novu fazu svoje velike karijere.

A uz Nikolu Jokića stvari su, nema sumnje, uvek drugačije.

Jedan od najboljih plejmejkera NBA lige ima sposobnost da svoje saigrače učini boljim, pa će biti izuzetno zanimljivo videti kakvu bi saradnju mogao da razvije sa igračem Derozanovog kvaliteta.

Da li su Nagetsi ovog leta uradili dovoljno?

Denver je već pokazao da sa Jokićem može do samog krova NBA lige. Nagetsi su 2023. godine osvojili šampionsku titulu, ali je konkurencija od tada postala još ozbiljnija.

Dok su mnogi rivali ovog leta značajno pojačali svoje sastave, Denverov potez sa Derozanom više deluje kao pokušaj da se postojeći kostur ekipe unapredi nego kao transfer koji će potpuno promeniti odnos snaga u NBA ligi.

Naravno, iskustvo šestostrukog Ol-stara nikada ne treba potcenjivati.

Derozan u Denver stiže sa ogromnim iskustvom i velikim motivom, jer u bogatoj karijeri još nije uspeo da osvoji šampionski prsten.

Nikola Jokić je, dakle, dobio kvalitetno novo oružje. Međutim, veliko pitanje ostaje da li je to dovoljno da Nagetsi odgovore na izazove sve jače konkurencije.

Odgovor ćemo dobiti na parketu. Jedno je sigurno, dok je Nikola Jokić na terenu, Denver niko ne sme da otpiše!