Slušaj vest

Rat ga je kao dečaka odveo iz rodnog Obrovca, a više od decenije kasnije život ga je ponovo vratio u Hrvatsku — i to pravo u Zagreb! Marko Jagodić Kuridža tada je sa zebnjom stigao među igrače Cibone, ne znajući kako će ga kao Srbina prihvatiti novi saigrači i publika.

Jagodić Kuridža je u prestonicu Hrvatske stigao 2012. godine, ali nije krio da je pred odlazak imao određenu dozu neizvesnosti.

Kako će ga prihvatiti saigrači i navijači? Šta će ga sačekati u gradu? Hoće li biti neprijatnosti?

I sam je kasnije slikovito objasnio kako se osećao pred dolazak u potpuno novu sredinu.

"Zamislite da kao Hrvat morate da dođete u Srbiju i da igrate među 15 nepoznatih Srba. E, tako sam se ja osećao. Igrače sam znao sa televizije, pratio sam Cibonu kao i Partizan i Zvezdu, ali oni mene nisu", pričao je Jagodić Kuridža.

Bio je prvi Srbin u Ciboni posle rata

Njegov dolazak u Cibonu imao je i posebnu simboliku.

Jagodić Kuridža je otvoreno govorio o svom identitetu i činjenici da je Srbin, a istovremeno je posedovao i hrvatsko državljanstvo, što mu je omogućilo da u zagrebačkom klubu nastupa kao domaći igrač.

Uprkos očekivanoj nelagodi, kaže da u Zagrebu nije doživeo ono čega su se mnogi možda pribojavali.

Naprotiv, period proveden u Ciboni kasnije je opisivao kao jedan od najlepših u svojoj košarkaškoj karijeri.

"Poštovali su me svi jer nisam krio ko sam i šta sam. Govorio sam da sam Srbin", ispričao je kasnije.

"Neka mi kupe stan i ostajem!"

Najveće iznenađenje za njega bilo je to koliko mu se Zagreb dopao.

Jagodić Kuridža je bez uvijanja priznao da bi bez problema ostao da živi u glavnom gradu Hrvatske.

"Pitali su me svi da li bih ostao da živim u Zagrebu. Bih, sigurno, neka mi, brate, kupe "gajbu" i ništa mi više ne treba. Znao sam da je grad fin, ali, brate, oduševio me", govorio je košarkaš.

I u kasnijim intervjuima ponavljao je da u Zagrebu nikada nije imao ozbiljnijih neprijatnosti i da se tamo rado vraća. Period u Ciboni opisao je kao neke od najlepših godina svoje karijere.

1/6 Vidi galeriju Marko Jagodić-Kuridža Foto: Nikola Krstic / Alamy / Profimedia, SEFA KARACAN / AFP / Profimedia, LiveMedia, Live Media Publishing Group / Alamy / Profimedia

Od dečaka koji je napustio dom do šampiona ABA lige

Životna priča Marka Jagodića Kuridže ima još jednu važnu dimenziju.

Tokom ratnih dešavanja njegova porodica je 1995. godine napustila Hrvatsku, a sam košarkaš kasnije nije želeo mnogo da govori o tom periodu.

Fud... pardon, košarka mu je potom otvorila put kojim verovatno ni sam nije očekivao da će krenuti.

Najpre je karijeru gradio u klubovima u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a upravo ga je tada zapazio Jasmin Repeša. Hrvatski stručnjak preporučio ga je Ciboni i tako je počela jedna od najneobičnijih epizoda u njegovoj karijeri.

A priča je dobila filmski rasplet.

Cibona je tokom njegove poslednje sezone u Zagrebu prolazila kroz veoma turbulentan period, ali je ekipa 2014. godine stigla do senzacionalne titule u ABA ligi, pobedivši Cedevitu u finalu. Jagodić Kuridža taj period i danas pamti kao jedno od najlepših poglavlja svoje karijere.