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Malo je tada falilo da košarkaška reprezentacija Srbije napravi istorijsku senzaciju i pobedi Amere u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu, ali je sama završnica pripala favorizovanom rivalu.

Gostujući u podkastu 'Euro Insiders', srpski reprezentativac Aleksa Avramović prisetio se te drame u kojoj su "Orlovi" diktirali tempo i vodili veći deo meča.

1/8 Vidi galeriju Aleksa Avramović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport, SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia, Dado Đilas

Aleksa je sada otkrio šta je falilo da Srbija pobedi SAD.

- Šta nam je nedostajalo? Izdržljivost. Po mom mišljenju, energija je bila izuzetno visoka tokom čitavog meča. Igrali smo sjajno, bilo je izjednačeno i neizvesno. Oko 20-25 minuta smo dominirali na parketu i imali dvocifrenu prednost. I danas se sećam tih malih detalja koji su prelomili, ali igrali smo protiv Amerike - oni su ipak najbolji - istakao je Avramović.

Aleksa Avramović je naglasio i nemerljiv značaj koji celokupan olimpijski ciklus, krunisan bronzanim odličjem, ima za budućnost srpske košarke.