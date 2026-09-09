AVRAMOVIĆ SE PRISETIO JEDNOG OD NAJBOLNIJIH PORAZA SRBIJE: Otkrio je šta je falilo da Orlovi sruše Amere na Olimpijskim igrama! Da li se slažete sa njim?
- Aleksa Avramović se prisetio poraza Srbije od SAD u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu i rekao da je ekipi falila izdržljivost.
- Istakao je da su Orlovi veći deo meča diktirali tempo i imali dvocifrenu prednost, ali su odlučili mali detalji.
- Naglasio je i da je olimpijski ciklus, krunisan bronzom, važan za budućnost srpske košarke.
Malo je tada falilo da košarkaška reprezentacija Srbije napravi istorijsku senzaciju i pobedi Amere u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu, ali je sama završnica pripala favorizovanom rivalu.
Gostujući u podkastu 'Euro Insiders', srpski reprezentativac Aleksa Avramović prisetio se te drame u kojoj su "Orlovi" diktirali tempo i vodili veći deo meča.
Aleksa je sada otkrio šta je falilo da Srbija pobedi SAD.
- Šta nam je nedostajalo? Izdržljivost. Po mom mišljenju, energija je bila izuzetno visoka tokom čitavog meča. Igrali smo sjajno, bilo je izjednačeno i neizvesno. Oko 20-25 minuta smo dominirali na parketu i imali dvocifrenu prednost. I danas se sećam tih malih detalja koji su prelomili, ali igrali smo protiv Amerike - oni su ipak najbolji - istakao je Avramović.
Aleksa Avramović je naglasio i nemerljiv značaj koji celokupan olimpijski ciklus, krunisan bronzanim odličjem, ima za budućnost srpske košarke.
- Imali smo sjajan tim, veliko samopouzdanje i selektora koji je jedan od najboljih u istoriji ove igre. Mnogi sportisti se godinama muče samo da bi uopšte izborili plasman na Olimpijske igre. Sam dolazak tamo je ogroman uspeh, a kada osvojiš medalju... Uf!