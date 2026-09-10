Iskusni portorikanski bek Geri Braun Ramires novo je pojačanje Bosne iz Sarajeva.
Košarka
STIGLO VELIKO POJAČANJE! Bosna dovela iskusnog beka, šampiona Portorika!
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Bosna u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 33-godišnjim bekom, koji je u klub iz Sarajeva stigao iz portorikanskog Vakeros de Bajamona.
Braun je prethodne sezone, u kojoj je pomogao ekipi Vakeros de Bajamona da odbrani titulu prvaka Portorika, u državnom prvenstvu u proseku beležio 10,1 poen, 6,5 asistencija i 4,2 skoka.
Tokom karijere je nastupao za više klubova iz Portorika, kao i za tursku Darušafaku i italijanski Trento.
Beta
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