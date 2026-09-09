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U Beogradu su danas izvučeni takmičarski brojevi za Prvu mušku ligu Srbije za sezonu 2026/27, čime je, prema Bergerovim tablicama, određen i kompletan raspored nove takmičarske godine.

Takmičarske brojeve izvlačili su direktor takmičenja Milan Tasić i Ana Radović iz sektora marketinga Košarkaškog saveza Srbije. Događaj je direktno prenošen na Jutjub kanalu KSS. Žrebanju su prisustvovali i potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić, kao i generalni sekretar Predrag Kanački.

U novoj sezoni Prve muške lige Srbije takmičiće se 16 ekipa, a Vojvodina je dobila takmičarski broj 16. To znači da će Novosađani sezonu otvoriti gostovanjem ekipi Zlatibora.

Parovi prvog kola Prve muške lige Srbije:

Zlatibor – Vojvodina

Metalac – BKK Radnički

Sloga – Čačak 94

Tamiš – Mladost Zemun

Borac Zemun – OKK Beograd

Sloboda – Hercegovac

Niš – Dinamik

SPD Radnički – Kolubara

Kompletni takmičarski brojevi određeni žrebom su:

1. Zlatibor

2. Metalac

3. Sloga

4. Tamiš

5. Borac Zemun

6. Sloboda

7. Niš

8. SPD Radnički

9. Kolubara

10. Dinamik

11. Hercegovac

12. OKK Beograd

13. Mladost Zemun

14. Čačak 94

15. BKK Radnički

16. Vojvodina

Povodom žrebanja, izneto je i saopštenje kojim se javnost i svi akteri košarkaškog sporta u Srbiji podsećaju da svako drugo žrebanje za takmičenje u Prvoj muškoj ligi Srbije za sezonu 2026/27, kao i eventualno usvajanje Propozicija i Kalendara takmičenja bez potpisanog Ugovora o poveravanju nadležnosti za organizaciju i vođenje takmičenja, predstavlja kršenje Zakona o sportu i normativnih akata KSS, navodi KSS u zvaničnom saopštenju.