ODRŽAN ŽREB ZA KOŠARKAŠKU LIGU SRBIJE: Ovo su parovi 1. kola
U Beogradu su danas izvučeni takmičarski brojevi za Prvu mušku ligu Srbije za sezonu 2026/27, čime je, prema Bergerovim tablicama, određen i kompletan raspored nove takmičarske godine.
Takmičarske brojeve izvlačili su direktor takmičenja Milan Tasić i Ana Radović iz sektora marketinga Košarkaškog saveza Srbije. Događaj je direktno prenošen na Jutjub kanalu KSS. Žrebanju su prisustvovali i potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić, kao i generalni sekretar Predrag Kanački.
U novoj sezoni Prve muške lige Srbije takmičiće se 16 ekipa, a Vojvodina je dobila takmičarski broj 16. To znači da će Novosađani sezonu otvoriti gostovanjem ekipi Zlatibora.
Parovi prvog kola Prve muške lige Srbije:
Zlatibor – Vojvodina
Metalac – BKK Radnički
Sloga – Čačak 94
Tamiš – Mladost Zemun
Borac Zemun – OKK Beograd
Sloboda – Hercegovac
Niš – Dinamik
SPD Radnički – Kolubara
Kompletni takmičarski brojevi određeni žrebom su:
1. Zlatibor
2. Metalac
3. Sloga
4. Tamiš
5. Borac Zemun
6. Sloboda
7. Niš
8. SPD Radnički
9. Kolubara
10. Dinamik
11. Hercegovac
12. OKK Beograd
13. Mladost Zemun
14. Čačak 94
15. BKK Radnički
16. Vojvodina
Povodom žrebanja, izneto je i saopštenje kojim se javnost i svi akteri košarkaškog sporta u Srbiji podsećaju da svako drugo žrebanje za takmičenje u Prvoj muškoj ligi Srbije za sezonu 2026/27, kao i eventualno usvajanje Propozicija i Kalendara takmičenja bez potpisanog Ugovora o poveravanju nadležnosti za organizaciju i vođenje takmičenja, predstavlja kršenje Zakona o sportu i normativnih akata KSS, navodi KSS u zvaničnom saopštenju.