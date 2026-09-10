Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Legenda NBA lige Džulijus Irving smatra da se američka košarka nalazi pred velikom promenom!

Čuveni „Doktor Džej“ veruje da će Viktor Vembanjama biti čovek koji će ponovo promeniti odnos snaga u najjačoj ligi sveta.

Ko vlada NBA ligom – bekovi, krila ili centri?

To pitanje decenijama je menjalo odgovor.

U prvim velikim godinama NBA lige, visoki igrači bili su praktično neprikosnoveni. Bil Rasel i Vilt Čemberlejn započeli su eru u kojoj su centri predstavljali najveće zvezde lige, a njihovim stopama nastavili su Karim Abdul-Džabar, Mozes Meloun, Bil Volton i brojne druge legende.

A onda se sve promenilo.

Na veliku scenu stigli su Irving, Leri Bird, Medžik Džonson i, naravno, Majkl Džordan. Košarka je dobila drugačije heroje, a centri su vremenom izgubili status apsolutnih gospodara NBA lige.

Jokić je već promenio mnogo toga

Dugo su centri bili retki osvajači MVP priznanja.

Od sredine osamdesetih pa sve do početka ovog veka, samo su Hakim Olajdžuvon, Dejvid Robinson i Šekil O'Nil uspeli da osvoje najprestižniju individualnu nagradu kao igrači na centarskoj poziciji.

A onda je stigao - Nikola Jokić.

Srpski košarkaš potpuno je promenio pogled na ono što jedan centar može da radi na parketu. Njegove tri MVP nagrade, uz priznanje koje je osvojio Džoel Embid, ponovo su u prvi plan stavile visoke igrače.

Ipak, „Doktor Džej“ veruje da prava revolucija tek sledi.

"Vembi će promeniti NBA!"

Irving smatra da je Vembanjama igrač koji bi mogao da označi početak potpuno nove ere.

"Mislim da će Vembanjama to promeniti. Promeniće stanje u NBA ligi. Danas bekovi i krila dominiraju terenom, a u moje vreme to su bili centri", poručio je Irving.

Legendarni košarkaš podsetio je na period u kojem su centri gotovo redovno osvajali MVP priznanja, pre nego što su bekovi i krila preuzeli glavnu reč.

Sada, međutim, vidi novu promenu na horizontu.

I to upravo u Francuzu koji je svojim neverovatnim fizičkim predispozicijama i raznovrsnošću već napravio ogroman potres u NBA ligi.

Da li je stigla nova era?

Vembanjama nije klasičan centar.

1/4 Vidi galeriju Prva utakmica polufinala plej-ofa Zapada, San Antonio - Minesota, Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Može da čuva reket, blokira šuteve, pogađa sa distance, vodi loptu i igra na praktično svim delovima terena.

Zbog toga mnogi smatraju da bi upravo on mogao da promeni samu definiciju visokog igrača u modernoj košarci.

Jokić je već dokazao da centar može da bude najbolji organizator igre u NBA ligi.

Vembanjama, sa druge strane, predstavlja potpuno drugačiji tip košarkaša - fizički fenomen koji kombinuje visinu sa veštinama koje su nekada bile rezervisane za bekove.

A "Doktor Džej" nema dilemu.

Vembanjama će, prema njegovim rečima, promeniti NBA!