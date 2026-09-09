Novi igrač Bosne, Geri Braun, prethodne sezone beležio je 10,1 poen i 6,5 asistencija u Portoriku.
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Bosna u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 33-godišnjim bekom, koji je u klub iz Sarajeva stigao iz portorikanskog Vakeros de Bajamona.
KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
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Braun je prethodne sezone, u kojoj je pomogao ekipi Vakeros de Bajamona da odbrani titulu prvaka Portorika, u državnom prvenstvu u proseku beležio 10,1 poen, 6,5 asistencija i 4,2 skoka.
Tokom karijere je nastupao za više klubova iz Portorika, kao i za, između ostalog, tursku Darušafaku i italijanski Trento.
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