Slušaj vest

Portorikanski košarkaš Geri Braun Ramires novi je igrač Bosne, saopštio je danas klub iz Sarajeva.

Bosna u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 33-godišnjim bekom, koji je u klub iz Sarajeva stigao iz portorikanskog Vakeros de Bajamona.

KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Braun je prethodne sezone, u kojoj je pomogao ekipi Vakeros de Bajamona da odbrani titulu prvaka Portorika, u državnom prvenstvu u proseku beležio 10,1 poen, 6,5 asistencija i 4,2 skoka.

Tokom karijere je nastupao za više klubova iz Portorika, kao i za, između ostalog, tursku Darušafaku i italijanski Trento.

Ne propustiteKošarkaPOJAČANJE PO MERI! Potpisao američki centar sa NBA pedigreom!
Partizan - Bosna 060526_026 (1).jpg
KošarkaKLUB IZ ABA LIGE IGRA EVROKUP UMESTO MONAKA: Vraćaju se u ovo takmičenje posle skoro dve decenije!
Majk Džejms i Eli Okobo sukob
KošarkaBOSNA DOVELA AMERIČKO POJAČANJE: Stigao igrač iz nemačke Bundeslige
Rajan Hokins
KošarkaOZBILJNO POJAČANJE STIGLO U SARAJEVO: Adin Vrabac novi košarkaš Bosne
partizantajfun-17.jpg
KošarkaOLAKŠANJE ZA PARTIZAN I KALATESA: Crno-beli dobili dobre vesti pred završnicu sezone...
Nik Kalates

00:15
Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium