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Portorikanski košarkaš Geri Braun Ramires novi je igrač Bosne, saopštio je danas klub iz Sarajeva.

Bosna u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 33-godišnjim bekom, koji je u klub iz Sarajeva stigao iz portorikanskog Vakeros de Bajamona.

1/14 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Braun je prethodne sezone, u kojoj je pomogao ekipi Vakeros de Bajamona da odbrani titulu prvaka Portorika, u državnom prvenstvu u proseku beležio 10,1 poen, 6,5 asistencija i 4,2 skoka.

Tokom karijere je nastupao za više klubova iz Portorika, kao i za, između ostalog, tursku Darušafaku i italijanski Trento.