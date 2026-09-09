Na godišnjicu smrti majke, Vasilije Micić podelio je dirljivu fotografiju i reči koje su rasplakale celu Srbiju.
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VASILIJE MICIĆ JE OVOM OBJAVOM RASPLAKAO CELU SRBIJU! Ovo je njegov najtužniji dan - okačio sliku majke, pa emotivnim rečima dirnuo mnoge!
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Reprezentativac Srbije Vasilije Micić pre sedam godina podneo je ogromnu žrtvu za nacionalni tim, napravivši potez koji se i danas pamti i duboko poštuje.
Bilo je to na Svetskom prvenstvu 2019. u Kini, kada je bivši MVPEvrolige uoči ključnog meča protiv Argentine primio najtežu vest, da mu je preminula majka.
Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Uprkos velikom bolu, ostao je uz ekipu do kraja turnira. Vreme ne briše sećanja, a to je potvrdio i sam Micić, koji je na godišnjicu smrti podelio emotivnu porodičnu fotografiju sa majkom Veselom i sestrom Ninom.
U kratkom, ali dirljivom opisu, srpski as je napisao: „Godina prođe, dan nikad, sedam godina. Nedostaješ, majko.“
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