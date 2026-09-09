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Slovenački as iza sebe ima najdužu pauzu u karijeri. Poslednji meč odigrao je početkom aprila, kada je povredio mišić leve butine, a ovog leta prvi put od 2019. godine nije igrao za reprezentaciju, kako bi se posvetio oporavku i pripremama.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić doveo Lejkerse u Ljubljanu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prema informacijama slovenačkog "Sportkluba" Dončič trenutno trenira individualno, kombinujući teretanu i rad na parketu, dok je njegov dugogodišnji trener Anže Maček ponovo deo procesa. Navodno je spustio težinu na oko 105 kilograma i nalazi se u odličnom fizičkom stanju.

U Ljubljani bi trebalo da ostane do 20. septembra, a potom se vraća u Los Anđeles. Lejkersi zvanične pripreme počinju 29. septembra, dok ih tokom predsezone očekuje pet utakmica.

Dončić je već tokom avgusta okupio nove saigrače u Ljubljani i organizovao dva neformalna treninga, čime je pokazao da želi da preuzme još veću lidersku ulogu.

Nova sezona za Lejkerse počinje 22. oktobra protiv Golden Stejta, a pred Dončićem je nova prilika da ekipu povede ka velikom klupskom uspehu.