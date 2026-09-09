ŠTA SE DEŠAVA SA LUKOM DONČIĆEM? Nove informacije pred početak sezone su izazvale opštu nevericu...
Slovenački as iza sebe ima najdužu pauzu u karijeri. Poslednji meč odigrao je početkom aprila, kada je povredio mišić leve butine, a ovog leta prvi put od 2019. godine nije igrao za reprezentaciju, kako bi se posvetio oporavku i pripremama.
Prema informacijama slovenačkog "Sportkluba" Dončič trenutno trenira individualno, kombinujući teretanu i rad na parketu, dok je njegov dugogodišnji trener Anže Maček ponovo deo procesa. Navodno je spustio težinu na oko 105 kilograma i nalazi se u odličnom fizičkom stanju.
U Ljubljani bi trebalo da ostane do 20. septembra, a potom se vraća u Los Anđeles. Lejkersi zvanične pripreme počinju 29. septembra, dok ih tokom predsezone očekuje pet utakmica.
Dončić je već tokom avgusta okupio nove saigrače u Ljubljani i organizovao dva neformalna treninga, čime je pokazao da želi da preuzme još veću lidersku ulogu.
Nova sezona za Lejkerse počinje 22. oktobra protiv Golden Stejta, a pred Dončićem je nova prilika da ekipu povede ka velikom klupskom uspehu.