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Bosna intenzivno radi na rekonstrukciji ekipe nakon nedavnog ulaska u sastav učesnika Evrokupa za sezonu 2026/27, a klub iz Sarajeva angažuje zvučna imena kako bi bio konkurentan u drugom po rangu evropskom takmičenju pod okriljem Evrolige.

KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Iskusni plejmejker visok 185 centimetara donosi dragoceno iskustvo iz Evrokupa.

Braun je tokom ranijih angažmana u dresu Trenta i Darušafake, između 2020. i 2022. godine, odigrao ukupno 31 utakmicu u ovom takmičenju.

Braun se tako pridružuje izuzetno širokom i potpuno renoviranom sastavu koji će predvoditi iskusni trener Dario Đerđa.

U rosteru su, između ostalih, Edin Atić, Džejms Benks, Dontej Karuters, Markus Domask, Džej Andre Golston, Rajan Hokins, Alija Islamović, Miljan Klještan, Daut Livadić, Lautaro Tomas Lopes, Adin Mandžukić, Redži Peri, Alfonso Plamer, Pi Džej Pajps, Nikola Popović, Đoko Šalić, Darko Talić i Adin Vrabac.

Bosna će nastupati u Grupi D Evrokupa, a sezonu u regularnom delu takmičenja zvanično će otvoriti 30. septembra gostovanjem Lijetkabelisu u Kalnapilio Areni.

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Košarkašice Crvene zvezde Izvor: Kurir/Dejan Ignjatović