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Mustafa Fal povredio je zadnju ložu tokom priprema, čime je broj prvotimaca atinskog velikana sa zdravstvenim problemima porastao na četiri.

Informaciju je objavila grčka novinarka Vasiliki Karamuza na društvenoj mreži X.

"Novi problem za Panatinaikos. Mustafa Fal je takođe pretrpeo povredu zadnje lože. Isti problem koji je imao Nikos Rogavopulos", navela je Karamuza.

Za sada nema informacija o težini Falove povrede, kao ni o tome koliko će francuski centar morati da pauzira.

Fal je ovog leta stigao u Panatinaikos iz Olimpijakosa, najvećeg rivala atinskog kluba, pa je njegovo dovođenje predstavljalo jedno od zvučnijih pojačanja u letnjem prelaznom roku.

Međutim, pred početak sezone stvari ne idu idealno kada su povrede u pitanju.

Pre Fala, probleme tokom priprema imali su Nikos Rogavopulos, kao i dvojica važnih igrača – Kendrik Nan i Najdžel Hejs-Dejvis.

Mustafa Fal Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

To znači da Panatinaikos u završnicu priprema ulazi sa sve većim brojem igrača koji nisu potpuno spremni, što predstavlja ozbiljnu glavobolju za stručni štab.

Atinski klub je tokom leta dodatno pojačao ekipu. Stigli su Geršon Jabusele, Branko Badio, Isak Bonga, Silven Fransisko, Dimitris Moraitis i Lefteris Mancukas, dok je Fal bio jedno od najzvučnijih pojačanja.

Panatinaikos se i ove sezone svrstava među glavne favorite za najviši plasman, a ujedno važi i za jedan od najskupljih timova Evrolige.

Zato će situacija sa povredama biti posebno važna. Ukoliko se problemi nastave, ostaje pitanje da li će Željko Obradović biti primoran da reaguje i potraži dodatno rešenje za svoj tim.

Start nove sezone sve je bliži, a Zočin tim već ima razloga za brigu.