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Donald Tramp je ponovo podigao prašinu u američkom sportu, a ovog puta žestoko je udario na čelnike Dalas Maveriksa!

Pred pristalicama na republikanskoj konvenciji u "American Airlines Centru" otvorio je temu koja i dalje izaziva nevericu u NBA svetu - šokantni trejd Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse.

I nije birao reči.

"Ne razumem taj trejd!"

Tramp je otvoreno priznao da nije veliki stručnjak za košarku, ali mu je odluka Maveriksa da se odreknu slovenačke superzvezde očigledno posebno zasmetala.

"Ne razumem. Moram da vam kažem, ne razumem taj trejd. Taj trejd nije dobar", poručio je Tramp okupljenima.

A onda je dodatno podigao prašinu.

Predsednik SAD ocenio je da bi taj potez mogao da bude jedan od najgorih, ako ne i najgori trejd u istoriji sporta.

"Možda možemo da poništimo taj posao!"

Tu se Tramp nije zaustavio.

Uz opasku da često voli da "ponovo radi dogovore", praktično je poručio da bi voleo da se kontroverzni posao ponovo razmotri.

"Moramo da ponovo uradimo taj dogovor. Ne shvatam taj trejd", rekao je Tramp.

Posebno je zanimljivo što je sve to izgovorio upravo u dvorani u kojoj Maveriksi igraju svoje utakmice.

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić protiv Dalasa Foto: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Luka otišao, a Dalas prošao kroz potpuni haos

Dončić je u februaru 2025. poslat u Lejkerse u spektakularnom trejdu koji je šokirao NBA svet.

Dalas je zauzvrat dobio Entonija Dejvisa, Maksa Kristija i budući pik prve runde.

Ali plan Maveriksa nije tekao kako je zamišljeno.

Dejvis se u Dalasu zadržao kratko i već početkom 2026. godine prosleđen je Vašingtonu. Ekipa je potom završila sezonu sa samo 26 pobeda i čak 56 poraza, a usledile su promene i u klupskom rukovodstvu i na mestu trenera.

Tramp posebno bocnuo Maverikse

Američki predsednik je svojom izjavom praktično ponovo otvorio jednu od najvećih NBA rasprava poslednjih godina.

Iako je sam priznao da nije košarkaški ekspert, njegova poruka je jasna - smatra da je Dalas napravio ogromnu grešku kada se odrekao igrača oko kog je trebalo da gradi budućnost franšize.

A ironija je potpuna,čovek koji je taj potez nazvao katastrofalnim govorio je o njemu sa bine u samoj kući Maveriksa.