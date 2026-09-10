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Problemi za Panatinaikos samo se gomilaju pred početak nove sezone Evrolige!

Francuski centar je nakon treninga osetio problem, a pregledi u bolnici pokazali su da je došlo do povrede zadnje lože. Fal je odmah započeo terapiju, dok će njegovo stanje biti ponovo procenjeno u narednim danima. Za sada nije poznato koliko će tačno odsustvovati.

Mustafa Fal Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Četvorica van stroja!

Ono što posebno brine Obradovića jeste činjenica da Falova povreda dolazi u veoma nezgodnom trenutku. Panatinaikos je praktično u finišu priprema, a umesto da srpski stručnjak uigrava kompletnu ekipu, spisak odsutnih igrača nastavlja da raste.

Pre Fala probleme su imali Kendrik Nan, Najdžel Hejs-Dejvis i Nikos Rogavopulos, pa je francuski centar postao četvrti igrač koji se trenutno suočava sa zdravstvenim problemima.

Posebno je nezgodno što je Fal ovog leta stigao iz Olimpijakosa i trebalo je da bude jedno od važnih pojačanja u ekipi koju predvodi Obradović. Njegovo iskustvo i igra pod košem trebalo je da budu značajan deo nove Panatinaikosove postave.

Željko mora da čeka

Panatinaikos još uvek nije objavio koliko će Fal biti van terena. Jasno je, međutim, da Obradović dobija novu glavobolju u trenutku kada želi da što bolje pripremi tim za početak takmičenja.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Grčki mediji već opisuju situaciju kao ozbiljan udarac za "zelene", dok se u pojedinim izveštajima navodi da bi Fal zbog povrede mogao da propusti i predstojeće pripremne turnire, ali konačna procena zavisi od njegovog oporavka.

Umesto kompletiranja rotacije pred start sezone, Obradović sada mora da čeka vesti iz lekarskog tima. A Panatinaikosu se spisak problema opasno proširio.