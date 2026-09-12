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Bolna i potresna životna priča legendarnog Rikija Rubija.

Slavni košarkaš objavio je pre dve godine kraj karijere, a onda je javnosti govorio o kakvim problemima se suočavao za vreme iste.

Rubio je ponikao u Huventudu, a u svom prvom mandatu u Barseloni igrao je dve sezone za Katalonce. U Evropu se vratio posle 13 godina u NBA ligi, gde je kratko nastupao za Barsu. Prethodno je igrao za Minesota Timbervluvse, Juta Džez, Finiks Sanse i Klivlend Kavalirse.

Zaradio je desetine miliona evra tokom blistave karijere, ali novac ne čini čoveka srećnim. I ova priča je prava potvrda.

1/6 Vidi galeriju Riki Rubio Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Twitter/FCBbasket, EPA/MARISCAL

Rubio je priznao da je u jednom trenutku želeo da okonča svoj život.

- Jedne noći bio sam u hotelskoj sobi i jednostavno sam rekao: ne želim više da nastavim. Ne karijeru, već život. Bilo je trenutaka kada je sve oko mene predstavljalo teret, kada sam mislio da moj život nema smislan - rekao je Rubio uz dodatak:

- Kada se osvrnem na svoju karijeru, nikada nisam zadovoljan, jer nikada nije bilo dovoljno. Čak ni kada bih dobijao nagrade nisam bio ushićen, rekao bih sebi da sam prevarant, da to ne zaslužujem.

Pričao je i o pritisku koji se stavlja na mlade sportiste, kao primer je uzeo Laminea Jamala:

- Odgovornost se prebacuje na dete koje možda još uvek nije spremno za to. Izgleda kao da sama činjenica da dobro igra fudbal znači da mora znati kako da se nosi sa svim ostalim. Da li je spreman za to? Da li se za to trenira?, poručio je Rubio.

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.