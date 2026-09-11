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Iskusni slovenački centar Alen Omić pronašao je novi angažman!

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde potpisao je kratkoročni ugovor sa rumunskim Klužom, ekipom koja će drugu sezonu zaredom nastupati u ABA ligi.

Omić u Rumuniju stiže kao iskusno rešenje za trenera Mihaja Silvasana, koji se trenutno suočava sa velikim problemima pod košem.

Kluž ostao bez čak trojice visokih igrača

Situacija u rumunskom klubu nije nimalo jednostavna. Ekipa Kluža je tokom leta angažovala nekoliko pojačanja, ali su trenutno van stroja čak trojica visokih igrača.

Među njima je i Uroš Plavšić, još jedan bivši centar Crvene zvezde koji je ovog leta stigao u Kluž. Pored njega, povređeni su i Džejlin Mekriri i srpski košarkaš Dušan Beslać.

Zbog toga je Omić u ovom trenutku stigao kao svojevrsno "gašenje požara", pre svega za pripremni period. Ipak, iskusni Slovenac ima priliku da se nametne i izbori dugoročniji ugovor.

Alen Omić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Velika prilika već u Turskoj

Omić se već priključio ekipi i sa Klužom je otputovao u Tursku, gde će rumunski tim odigrati nekoliko pripremnih utakmica.

Protivnici će biti Tofaš, Bahčešehir i Anadolu Efes, pa će Slovenac odmah imati priliku da pokaže treneru Silvasanu šta može da pruži ekipi.

A da je i dalje u dobroj formi, Omić je pokazao nedavno u dresu reprezentacije Slovenije.

Na utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Mađarske upisao je dabl-dabl, 15 poena i 12 skokova, potvrdivši da i sa 34 godine može da bude veoma koristan pod košem.

Zvezda ga dobro pamti

Omić je tokom karijere nosio dres brojnih klubova, a jedan period proveo je i u Crvenoj zvezdi. Sada će u Klužu sarađivati sa još jednim bivšim igračem crveno-belih, Urošem Plavšićem.

Interesantno je da je Omić ovog leta bio na radaru još nekoliko ABA ligaša.

Za njegove usluge bila je zainteresovana Budućnost, čiji je dres nosio u dva navrata, dok je interesovanje pokazao i Zadar.

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