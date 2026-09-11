Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Omić u duelu sa Šruderom

Slušaj vest

Iskusni slovenački centar Alen Omić pronašao je novi angažman!

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde potpisao je kratkoročni ugovor sa rumunskim Klužom, ekipom koja će drugu sezonu zaredom nastupati u ABA ligi.

Omić u Rumuniju stiže kao iskusno rešenje za trenera Mihaja Silvasana, koji se trenutno suočava sa velikim problemima pod košem.

Kluž ostao bez čak trojice visokih igrača

Situacija u rumunskom klubu nije nimalo jednostavna. Ekipa Kluža je tokom leta angažovala nekoliko pojačanja, ali su trenutno van stroja čak trojica visokih igrača.

Među njima je i Uroš Plavšić, još jedan bivši centar Crvene zvezde koji je ovog leta stigao u Kluž. Pored njega, povređeni su i Džejlin Mekriri i srpski košarkaš Dušan Beslać.

Zbog toga je Omić u ovom trenutku stigao kao svojevrsno "gašenje požara", pre svega za pripremni period. Ipak, iskusni Slovenac ima priliku da se nametne i izbori dugoročniji ugovor.

1/7 Vidi galeriju Alen Omić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Velika prilika već u Turskoj

Omić se već priključio ekipi i sa Klužom je otputovao u Tursku, gde će rumunski tim odigrati nekoliko pripremnih utakmica.

Protivnici će biti Tofaš, Bahčešehir i Anadolu Efes, pa će Slovenac odmah imati priliku da pokaže treneru Silvasanu šta može da pruži ekipi.

A da je i dalje u dobroj formi, Omić je pokazao nedavno u dresu reprezentacije Slovenije.

Na utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Mađarske upisao je dabl-dabl, 15 poena i 12 skokova, potvrdivši da i sa 34 godine može da bude veoma koristan pod košem.

Zvezda ga dobro pamti

Omić je tokom karijere nosio dres brojnih klubova, a jedan period proveo je i u Crvenoj zvezdi. Sada će u Klužu sarađivati sa još jednim bivšim igračem crveno-belih, Urošem Plavšićem.

Interesantno je da je Omić ovog leta bio na radaru još nekoliko ABA ligaša.

Za njegove usluge bila je zainteresovana Budućnost, čiji je dres nosio u dva navrata, dok je interesovanje pokazao i Zadar.