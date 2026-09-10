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Selektor basket 3x3 reprezentacije Srbije Marko Ždero izjavio je pred put na Evropsko prvenstvo da basketaši Srbije na svako takmičenje idu sa ciljem da osvoje zlatnu medalju.

Basketaši Srbije će otputovati danas popodne u belgijski Antverpen, gde će se od 11. do 13. septembra održati Evropsko prvenstvo, odnosno Evropski kup.

"Reprezentacija Srbije 3x3 na svakom takmičenju ide na zlatnu medalju. Stalno tražimo tu najsjajniju medalju zato što, s jedne strane, imamo kvalitetne igrače koji to mogu da iznesu, a s druge strane verujemo u naš rad", rekao je Ždero, a prenosi sajt KSS-a.

Foto: KSS

Reprezentativac Srbije Nenad Nerandžić naveo je da ekipa putuje u Antverpen veoma spremna i motivisana.

"Dobar rad je iza nas, atmosfera je, kao i uvek, veoma dobra, verujem u ovu ekipu i mislim da ćemo uraditi dobar posao na Evropskom prvenstvu", izjavio Nerandžić.

Srbija će na EP igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. Reprezentacija Srbije prvi meč igra u subotu od 19.20 sati protiv Švajcarske, a zatim će od 21.10 časova sastati sa Belgijom.

Po dve reprezentacije iz svake grupe idu u četvrtfinale, a eliminacione runde i borbe za medalje su u nedelju.

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