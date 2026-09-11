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Sezona još nije ni počela, a Saša Obradović našao se u ozbiljnom problemu.

Hapoel iz Jerusalima ostao je bez svog lidera i dvostrukog uzastopnog MVP Evrokupa Džereda Harpera, koji će zbog ozbiljne povrede palca odsustvovati između tri i pet meseci.

Harper je krajem avgusta na treningu pokidao ligament desnog palca, a klub je saopštio da ga očekuje dug oporavak i rehabilitacija. U najgorem scenariju, Amerikanac bi mogao da se vrati tek u februaru, što bi značilo da propušta veliki deo sezone.

Hapoel ostao bez čoveka oko kog je sve bilo građeno

Ovo nije bilo kakav izostanak. Harper je u prethodne dve sezone bio jedan od najdominantnijih igrača Evrokupa, a oba puta je poneo priznanje za MVP-ja takmičenja. Prošle sezone je u Evrokupu prosečno beležio oko 19,5 poena i 5,2 asistencije, dok je prethodne dve godine ukupno imao impresivne brojke od 21,1 poena i 5,4 asistencije po utakmici.

Hapoel je ovog leta dodatno pokazao koliko veruje Amerikancu, pošto je sa njim potpisao novi trogodišnji ugovor. Njegova povreda zato predstavlja ogroman udarac za ambicije kluba, ali i za Obradovića, koji je tek preuzeo ekipu.

Obradović ne želi bilo kakvu zamenu

U Jerusalimu su odmah počeli da razmišljaju o pojačanju, ali Obradović ne želi da dovede igrača samo da bi popunio broj.

"Nećemo dovesti novog igrača samo da bismo rekli da smo nešto uradili. Tražićemo nekoga ko nam se dopada. Harper je naš lider i moraćemo da pronađemo nekoga na njegovom nivou", poručio je srpski trener, prema navodima „Israel Hajoma“.

I upravo tu nastaje problem. Hapoel je već formirao ambiciozan tim, a sada praktično u završnici prelaznog roka mora da pronađe igrača koji može da preuzme ogroman deo Harperovih obaveza.

Prema novijim informacijama iz Izraela, klub je tokom prethodne nedelje kontaktirao nekoliko bekova, ali su Spensеr Dinvidi i Kameron Pejn zasad odbili ponude. Obradović je u međuvremenu ponovio da trenutno nema ozbiljnih pregovora ni sa jednim igračem i da će klub čekati pravo rešenje.

Ogroman izazov za bivšeg trenera Zvezde

Obradović je tako na samom početku mandata ostao bez igrača oko kog je trebalo da bude građen veliki deo sistema. Hapoel je za novu sezonu doveo Šejka Miltona, Džejlina Smita, Keneta Loftona Džuniora, Dejvida Rodija i Dušana Miletića, ali povreda Harpera menja planove uoči početka takmičenja.

Harper je, osim toga, bio najplaćeniji igrač ekipe, a klub je u junu učinio sve da ga zadrži upravo zbog njegove važnosti. Sada će Obradović morati da pronađe način da njegov tim funkcioniše bez prve zvezde - ili da pronađe dostojnu zamenu.